「自尊感情」がぐんぐん育つ！　小児科専門医が教える「発達障害の子」におすすめの「お手伝い」一覧

落ち着けない、こだわりを抑えられない、気持ちを切り替えられない……発達障害を抱える子には「できない」ことが多く、保護者の悩み・教師の負担となっている。“いずれはきちんと自立してほしい”そう考えると少しでも「できること」を増やしておきたいところだが、どうすればいいのか。発達障害の臨床に長年携わる医師2人が総力を挙げてつくった著書『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』から、とっておきの知恵をご紹介する。

発達障害を抱える子どもにこそ役割が必要

子どもは、実体験を通じて生活に必要なスキルを身につけていきます。発達障害を抱える子どもには、将来の社会生活へ向け、なおのこと多くの実体験を積んでもらう必要があります。ぜひ家庭や学校で、いろいろな用事を与え、多くの経験を積ませてあげてほしいと思います。

その際には、どうか失敗を恐れないようにしてください。子どものことですから、うまくできないこともあるでしょう。しかし、トライしなければできるようにはなりません。不手際があっても叱ったり、とがめたりしないようにお願いします。

そして、できたら必ずほめるようにしてください。今回は詳しい解説を省略しますが、たとえば「トークンエコノミー」を取り入れるなどして、子どもを力強く後押ししていただきたいと思います。

達成感と自信が自尊感情を高める

与えられた役割を、子どもが十分には果たせないことがあるかもしれません。しかし、部分的にであれ何かができたという経験は、その子どもに「達成感」と「自信」をもたらします。

たとえば学校では、どの子どもにも掃除の当番が割り当てられます。ゴミ拾いやモップがけなど、その当番の役割を果たしたあとは、「教室がきれいになった」という目に見える成果が得られます。

さらに先生が「きれいになったね！」と喜んでくれれば、どの子にも「役に立てた」という実感と喜びがわいてきます。

このような経験をするなかで、子どもの心には「自分にもできる」という感覚（自己効力感）が芽生え、社会的自尊感情も向上していきます。子どもの「できること」が増えるのは、家族にとってもうれしいことに違いありません。

では、子どもには、どんな役割を、どのように与えればよいでしょうか。子どもの特性や生活環境にもよりますが、以下のような役割がおすすめです。ヒントを挙げておきますので、それらを参考に役割を決めましょう。役割を果たせた際には「ほめてあげる」という約束をすることも、同じように大切です。

【次のような役割がおすすめです】

●子どもにとってわかりやすい

●ちょっとの心がけでできる

●その子ども自身がやりたいと思える

以下、家庭で子どもが担えそうな役割の具体例と、役割を果たせるよう後押しする作戦を提案します。

家庭では「お手伝い」をしてもらう

家族全体に関係することのなかから、体を動かして行うタイプのお手伝いを子どもに頼むことをおすすめします。たとえば掃除、洗濯、料理などの家事の手伝いは、将来の一人暮らしを見すえたよいトレーニングになるでしょう。

子どもが「これは自分の役割だ」と自覚できるものだと理想的です。

子どもにとって担いやすく、取り組みやすい用事の例としては下のようなものが考えられますが、その子の好みや得手・不得手もあるので、くれぐれも無理な用事はさせないようにお願いします。

●カーテンを開ける・閉める

●床の掃除

●洗濯物をたたんで仕分ける

●洗面台や浴室の掃除

●食器を運ぶ・並べる・片付ける

●玄関の靴を並べる

子どもがスマホを扱えるなら「お手伝いアプリ」を使わせてみるのもおすすめです。

たとえば「クレヨンしんちゃん お手伝い大作戦」のような人気キャラクターとコラボしたもの、「お手伝いをするたびにポイントが貯まる」「日・週・月などの単位で達成状況を確認できる」など便利な機能を備えたもの、「おてつだいノート」のように無料で使えるものなど、いろいろ選べるので、子どもに合ったものを探してみてください。

【後編を読む】「ありがとう」だけでは物足りない…お手伝いを終えた発達障害の子にかけてあげたい「もう一言」とその効果

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