桃のシーズンが到来し、各地で個性的な新品種が注目を集めています。山梨県からはシャキシャキとした食感が特徴の「夢桃香」が、愛知県からは“黄金の果肉”を持つ希少なブランド桃「こまきゴールド」が登場し、人気となっています。

■「桃を買うときは山梨を選んでいます」

東京都内の百貨店「大丸東京店」の青果売り場では、桃のシーズンを迎え売り場がにぎわっています。山梨県産や熊本県産など、およそ10種類の桃がずらりと並びます。今シーズン初めて買うという人は、2人の子どものために購入していました。

40代の男性

「子どもが好きなので家族で食べようと思います。季節のものなのでおいしそうですよね」

産地にこだわる人もいました。

40代の女性

「桃を買うときは山梨を選んでいます」

■収穫量日本一の山梨県 40分間の食べ放題に多くの観光客

収穫量日本一を誇る山梨県笛吹市の観光農園「見晴し園」では、大勢の客の姿が見られました。先週から40分間の桃のもぎ取り食べ放題（大人1600円）が始まっています。

観光客

「甘いです。おいしいです」

観光客

「6個も食べています。外で食べるのが楽しいです」

■山梨県の新品種「夢桃香」 猛暑に強くシャキッとした食感

山梨県山梨市の「雨宮桃園」では、県が開発した期待の品種が栽培されています。

雨宮桃園の雨宮幸生起さん

「夢桃香（ゆめとうか）という4年前から販売が開始された品種になります」

山梨県のオリジナル品種「夢桃香」は、一部の農家でしか生産されていない希少な桃だということです。その特徴は、やわらかい桃のイメージとは違うしっかりとした食感と強い甘みです。シャキッとした歯ごたえで、かむとスッキリとした甘さが広がります。

県も“山梨の主力品種”にしようと力を入れていて、栽培する農家にとっても利点があるといいます。

雨宮桃園の雨宮幸生起さん

「やわらかい品種よりは日持ち性もあって作りやすいので、猛暑にはかなり強い品種かなと思います」

「夢桃香」は、東京にも出荷されているということです。

■愛知県のブランド桃「こまきゴールド」 50人以上が行列

話題の新品種があると聞き、愛知県小牧市に向かいました。市内の産直施設「グリーンセンター桃花台店」には、50人以上の行列ができていました。

小牧市から来た人

「家族でのご褒美です。年に1回です」

小牧市から来た人

「大きくて甘いと聞いています。早く食べたいです」

お目当ては、2年前に登場した6個入り5000円のブランド桃「こまきゴールド」です。“黄金のような果肉”からその名がつけられたといい、とろっとした口当たりと濃厚な甘みが特徴です。

並んでまで手に入れたい理由について、客は販売期間の短さをあげます。

小牧市から来た人

「1週間から10日くらいしか販売期間がないということです」

限られた農園でしか栽培していないため、店頭やネットでの販売はすぐに売り切れてしまうということです。今シーズンの販売はまもなく終了する予定です。

■全体の7%しかない最高品質「極」 今年は去年の倍以上を出荷見込み

この希少な桃を生産する小牧市の「ヤマト果樹園」を訪ねました。

ヤマト果樹園の山田利宏さん

「今年は大玉にできましたし、なによりも形がよくて本当に豊作の年になりました」

春先の天候に恵まれ、今年は豊作だということです。市内全体で去年の倍以上となるおよそ2万玉の出荷を見込んでいるといいます。

収穫中、山田さんが見つけたのは特に優れた桃でした。

ヤマト果樹園の山田利宏さん

「これは多分『極』です。まちがいないです」

「極」とは、「こまきゴールド」の中でもより糖度が高い最高品質の桃のことです。収穫後に専用の機械で糖度を測定して選別され、「極」として売り出されるのは全体の7%ほどだといいます。

この「極」は産直施設でも販売されていて、この日は限定9箱のみでした。「極」を狙って車で1時間かけて来たという夫婦は、去年この桃に魅了されたといいます。

岡崎市から来た夫婦

「買うまで緊張でした。ずーっと緊張していました。もう念願です。最高です。最高級の桃なんですよ」

購入した夫婦は自宅で早速、娘と味わったということです。

娘

「めちゃくちゃ甘いです」

母親

「これはもうとろける感じです。おいしいです」

娘

「こんな黄桃は初めて食べました」

「こまきゴールド極」は、店頭販売のみだということです。

（6月24日放送『news every.』より）