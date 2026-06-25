【期間限定】カルピス×メイトーのなめらかプリンが夢のコラボ♡ 爽やかな甘ずっぱさにハマる新作スイーツ

暑い季節にぴったりの爽やかスイーツが登場！協同乳業の人気商品「メイトーのなめらかプリン」シリーズから、国民的人気飲料「カルピス」とコラボした『メイトーのなめらかプリン 「カルピス」入りソース』が2026年6月15日（月）より期間限定で発売されます。濃厚でクリーミーななめらかプリンに、「カルピス」ならではの甘ずっぱいソースを合わせた今回の新商品。ひと口食べるごとに爽やかな風味が広がり、暑い日でもさっぱりと楽しめる味わいに仕上がっています。長年愛され続ける2つのブランドが出会った、この夏だけの特別なスイーツに注目です。

「カルピス」×「メイトーのなめらかプリン」の初コラボが実現！

希望小売価格：145円

発売以来、多くのファンに愛されている「メイトーのなめらかプリン」と、1919年生まれのロングセラーブランド「カルピス」が初めてコラボレーション。相性抜群の組み合わせで、どこか懐かしくも新しい味わいを楽しめます。

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ソースたっぷり！甘ずっぱさと濃厚プリンの絶妙バランス

今回の最大のポイントは、「カルピス」入りソースを従来品の約2倍※使用していること。濃厚でクリーミーなプリンに、爽やかな甘ずっぱさが加わることで、最後まで飽きずに食べられる仕上がりです。

スプーンですくうたびに変化する味わいは、まさにコラボならではの楽しみ方。夏のおやつや食後のデザートにもぴったりです。

※当社従来品比

パッケージも可愛い♡ 限定感たっぷりの水玉デザイン

パッケージには「カルピス」を象徴する水玉模様を採用。爽やかなブルーを基調としたデザインは、売り場でも思わず手に取りたくなる可愛さです。期間限定商品なので、見つけたら早めにチェックしておきたいところ。SNS映えも期待できる注目スイーツです。

『メイトーのなめらかプリン「カルピス」入りソース』は、濃厚なプリンと爽やかな「カルピス」の風味が楽しめる、この夏限定の特別な一品。

甘いものは好きだけれど重すぎるスイーツは苦手という人にもおすすめです。スーパーやコンビニで気軽に購入できるので、気になる人はぜひチェックしてみてください。暑い季節のご褒美スイーツとして話題になりそうです♡