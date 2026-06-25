群馬県のJR高崎駅近くの駐車場で24日、28歳の女性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。

この現場からは車が1台逃走したことがわかっていますが、その後、その車は埼玉県内で交通事故を起こし、運転していた34歳の男が死亡しました。警察は2人について関連を調べています。

■電柱に衝突…搬送先の病院で死亡確認 殺人容疑で家宅捜索

24日午後9時すぎ。

記者

「群馬県警の捜査員が集まっています」

群馬県玉村町にある住宅に、殺人容疑で家宅捜索に入った6人の捜査員。この家に住んでいたのは、34歳の男。24日未明、埼玉県深谷市で交通事故を起こした人物です。

電柱に衝突し、大破した車。男は搬送された病院で死亡が確認されました。

警察は、この男が“ある事件”について、何らかの事情を知っているとみています。それが24日、群馬県のJR高崎駅近くで発生した事件です。

■駐車場で女性の悲鳴…死亡 現場には“刃渡り10センチ”の刃物

駐車場の駐車スペースのひとつにシートがしかれ、その周りには捜査員の姿が。ここで、近くに住む吉田千夏さん（28）が血まみれで倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。

「駐車場で知り合いの女性が知人男性ともめている」と通報があったのは、まだ日が昇っていない午前3時ごろです。

当時、近隣住民が聞いたのは女性の悲鳴でした。

近隣住民

「『助けて』みたいなことを言っていた。部屋の窓から外見たら、人が倒れていた」

吉田さんの首には複数の刺し傷があり、現場からは刃渡り10センチほどの刃物が見つかっています。

■“知人”の男、吉田さんの車で逃走 約1時間後に事故

ここで、吉田さんともめていたとみられるのが、深谷市で死亡した34歳の男です。2人は知人とみられています。

現場に残されていたのは、男のものとみられる車。車体にはへこみがあるほか、ドアノブには血のようなものもついていました。

しかし、なぜか男は自分の車ではなく、吉田さんの車に乗り現場を逃走したといいます。

どこに向かっていたのかはわかりませんが、その道中で起こしたとみられる事故。そこは駐車場から、およそ30キロ離れた場所です。

◇

男が事故を起こしたのは、午前4時ごろ。駐車場で事件が起きてから、およそ1時間後でした。

事故の瞬間とみられる映像には、画面右から走ってきた車が、一瞬跳び上がったあと、停止するようすが映っていました。

近隣住民

「（車が）キューーンって、ずいぶんスピード出して通るなと。そのあとにドン！という音」

■元千葉県警・交通事故捜査官「おそらく100キロ程度は少なくとも出ていた」

大破した車。状況からわかることは…。

元千葉県警・交通事故捜査官 熊谷宗徳氏

「おそらく100キロ程度は少なくとも出ていた。映像でヘッドライトが浮くように見えたのは、急に左にハンドルをきったことで、左に回転をしながら電柱に屋根から衝突した状態」

事故直後を目撃した人は、救助活動が行われていたと話します。

近隣住民

「救急隊やパトカー、消防車、10台くらいきていた。（人が車に）挟まっていて、10人くらいで助け出した」

男と吉田さんの間に、なにがあったのでしょうか。警察は、詳しい経緯を調べています。

（6月24日放送『news zero』より）