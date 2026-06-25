ワールドカップグループステージ第3戦に向け日本時間24日、谷口彰悟選手ら日本代表はスウェーデンの要注意人物について語りました。

FIFAランク38位、2大会ぶり13回目の出場となったスウェーデンは第1戦でチュニジアに5-1で勝利。第2戦はオランダに1-5で敗れ勝ち点3の3位につけています。

日本代表が警戒するのはスウェーデンの強力な2トップ。189センチのFWビクトル・ギョケレシュ選手は今大会1ゴール1アシスト、190センチで同じくFWのアレクサンデル・イサク選手は1ゴール3アシストをマークしています。

試合を2日後に迎える日本代表のDF・谷口選手はこの日の練習後、「前線の2トップは強烈。彼らに時間とスペースを与えないことが一番大事、常にいい状態を作らせない」と警戒します。

チュニジア戦で途中出場しW杯初出場を果たしたDFの瀬古歩夢選手は「スウェーデン2トップに強力な選手たちがいる中で、また自分の価値を示せるチャンスだと思うので頑張っていきたい」と語りました。

一方FWの上田綺世選手は「攻撃力は素晴らしいと思いますし、なるべくそこに出させないというのもひとつ大事になります。僕らがマイボールの時間を増やしてより相手にボールを待たせないというのも大事になると思います」と語りました。