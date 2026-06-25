「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

重賞初制覇を目指すケイアイセナが２４日、函館Ｗで順調な仕上がりをアピール。決して出世は早くなかったが、地道に地力をつけてきた。レジェンド武豊と８戦ぶりのタッグを組むディープインパクト産駒が、夏の北海道シリーズで大きく飛躍する。また、重賞２勝目を狙うデビットバローズは函館芝で軽快なフットワークを披露。２年前に大敗を喫したレースでリベンジを果たし、成長した姿を見せる。

２年前の姿ではない。２４年函館記念で１６着だったデビットバローズは、函館芝で５Ｆ７１秒６−４１秒２−１２秒９の時計をマーク。単走で馬なりと時計も含めて派手さこそなかったが、軽やかな脚さばきで素軽い動きを見せた。上村助手は「栗東でしっかり仕上げてきたので、きょうはサラッとやった。動きは良かったです」と、納得のいく追い切りができたようだ。

２年前は前哨戦の巴賞で２着となり、その勢いでレースに臨んだものの、気難しいところを露呈して大敗。「２年前は普段の運動もスムーズにできなかった」と同助手は当時を振り返る。調教の段階から苦労が絶えなかったため、陣営は函館記念後に去勢することを決断した。

それをきっかけに風向きが変わった。「去勢したことで、今はそのような不安はない。２年前とは全然違いますね」と目を細める。本来の力を出せるようになり、２走前の鳴尾記念で重賞制覇を達成。続く大阪杯は８着だが見せ場を作って力を示したように７歳にして充実期を迎えている。

２年越しの一戦に向けて、同助手は「折り合いの心配がないので二千もこなせると思う。函館も巴賞２着がありますからね」と前を向く。２年前は何もできずに終わってしまったレース。騸馬となり、生まれ変わった姿で雪辱を果たす。