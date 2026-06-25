サッカー日本代表（FIFAランク16位）は、25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦する。日本時間の平日朝8時という通勤時間帯に開催される一戦とあって、中継での観戦を希望するファン、サポーターに配慮する企業が相次いでいる。

発端は日本戦のテレビ解説を担当し、独特で自由な表現で大人気となっている元日本代表MF本田圭佑（40）のXの投稿。本田は23日に自身のXを通じ、「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけていた。

本田の“異例のお願い”を受け、企業側も対応に動いた。GMOインターネットグループの熊谷正寿代表はXで「本田くん GMOは社内パブリックビューイングから全力で応援します！！」と表明。本田もこの投稿を引用し、「おお、GMO ありがとうございます！！」と感謝を伝えた。

「レイトン」シリーズ、「イナズマイレブン」シリーズなどで知られるゲーム制作会社「レベルファイブ」の日野晃博社長もXで「サッカーを応援する経営者として、うち、レベルファイブでも、試合を見てからゆっくり出社しても、遅刻になりません。みんなで応援しようぜ！ってことにしました！」と柔軟に対応することを明かした。

株式会社「ほぼ日」代表取締役社長・糸井重里氏はXで「株式会社「ほぼ日」は、参加決定しました。社内（パブリック？）ビューイングもやります」と表明。

家具ブランド大手「CAGUUU」は24日、公式Xで「本田さん、CAGUUUは本当に動きました！！代表判断で、6月26日は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました。社員一同日本代表戦を応援します」と伝えていた。

カバヤ食品も公式Xで本田の投稿を引用し、「本田さん、弊社カバヤは、すでに調整対応済みです……！通勤時間と被らないよう、社内でパブリックビューイングを実施します 26日朝は社員一丸となってスウェーデン戦、全力応援します！！」と明かした。