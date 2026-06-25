「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）

Ｇ１好走馬が役者の違いを見せつける。ＮＨＫマイルＣ４着のローベルクランツは２４日、栗東ＤＰで川端（レースは松山）が騎乗して最終リハ。４角で行きたがる面を見せたがグッとなだめて、あえてスローダウン。６Ｆ９３秒８、ラスト１Ｆも１３秒１でサラッと流した。

「予定より少し遅かった」と前置きする小林師だが、その表情は満足げ。「大した問題ではないです。我慢も利いていて、反応も良かった。それに余力もありましたからね。いい意味で前回と同じぐらいです」とＧ１と同等の出来を約束する。

新馬戦前から高い能力を認める半面、気の高ぶりやすさがネックだった。それでも２走前からはＤＰ、馬なり、単走という最終追いのパターンを確立。レースでの落ち着きにつながり毎日杯２着、ＮＨＫマイルＣ４着と結果も伴ってきた。ただ、指揮官は前走について「もっとやれると思っていました」と勝ち負けを意識したほどで、「目立たないですけど、微妙に窮屈なところもあったのが最後に響きましたね」と唇をかむ。

初戦から全６戦で手綱を取る主戦の松山も、かねてから素質を買っている一人。小林師は「今どき、あれだけのトップジョッキーがずっと乗ってくれるのは奇跡的ですから。松山君の期待に応えたい」と力が入る。トップハンデタイの５７キロを背負うが「想定通り」と泰然自若の構え。心身のバランスがかみ合った今、ダービージョッキーに導かれて重賞タイトルを手にする。