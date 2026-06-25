「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉昨年の１歳セレクトセールで２億４０００万円（税抜き）で取引された、２０年朝日杯ＦＳ覇者グレナディアガーズの半妹ベルコート（牝、父サートゥルナーリア、福永）に「脚が軽くて、いい動きをする」と福永師。きょう２５日にゲート試験を受け、中京デビューを目指す。また、２４年当歳セレクトセールで４億１０００万円（税抜き）の値が付いた僚馬のジーティーギャング（牡、父キタサンブラック）は２４日に入厩している。

６日の阪神新馬戦で２着だったロジクラウン（牡、須貝）は武豊とコンビを組み、７月１８日の函館１Ｒ（芝１８００メートル）で初勝利を目指す。

〈美浦〉２０日の東京新馬戦を快勝したレッチュベルク（牡、久保田）は放牧を挟んで新潟２歳Ｓ（８月２３日・新潟、芝１６００メートル）へ向かう。

田中博勢の動向。２３年３冠牝馬リバティアイランドを半姉に持ち、昨年の１歳セレクトセールで３億１０００万円（税抜き）の値が付いたダノンダックス（牡、父サートゥルナーリア）は、７月２６日の新潟２Ｒ（芝１６００メートル）でデビューする。鞍上は戸崎圭。６日の東京新馬戦で２着だったウィンターブリーズ（牡）は７月４日の福島１Ｒ（芝１８００メートル）で、７日の東京新馬戦で９着のシアルナーレ（牡）は７月１１日の福島３Ｒ（芝１８００メートル）で初勝利を狙う。

〈函館〉近親に０７年高松宮記念を制したスズカフェニックスがいるダノンキューブ（牝、父キタサンブラック、栗東・橋口）が芝で追われ、軽快な動きで５Ｆ７１秒１−４１秒３−１２秒９を計時。酒井助手は「性格が良く、いいものを持っています」と素質を買っている。７月５日の函館５Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー予定だ。