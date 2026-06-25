真木あかりの12星座占い【6月25日〜7月1日】乙女座は、よく知った相手ほど丁寧に会話をしよう

牡羊座

頑張ってきた自分に自信を持って

自分の立場や、社会的な役割についていま一度、問い直すような出来事が起こりそう。「もっと頑張ればよかった」「別のやり方もあったはず」などと過去の自分に厳しい目を向けたくもなるでしょうか。ただ、当時のあなたもそのときなりにベストは尽くしてきたはず。できなかったことを数えるよりも、できたことに誇りを持ちましょう。そんなふうに、過去を正しく捉え直すことが運気を安定させ、やるべきことを手堅く前に進める一番の方法となるはずです。

牡牛座

強気で頑張るより流れに任せるのが吉

5月下旬から続いてきた多忙期も、今週がピーク。6月末にはふっと肩の力を抜いて、自分のペースで動けるようになるでしょう。気が張っているだけに、疲れもたまっていることでしょう。無理なくやっていけたら素敵です。仕事でもプライベートでも、特別に力を入れているテーマがある人は「なんとしても結果を出したい」と情熱が高まっていきます。ただ、あなたの思いとは裏腹に、周りの反応はいまひとつかも。今は焦らず、できることを前に進めましょう。

双子座

情熱はそのままにまずは状況整理を

無意識下でぐつぐつと煮えたぎっていた情熱のマグマが、6月末にはいよいよ意識できるものに変わり、やる気になっていきそう。「今しかない」「自分がやらずに誰がやる」くらいのアツい思いで行動を起こす人は多いでしょうし、「放っておけない」などと義俠心から問題に介入していく人もいそう。ただ、現時点では見えていない事実が多く、判断材料もそろっていないよう。強気で動くよりは、状況を整理し、優先事項をまとめるといいでしょう。

蟹座

心の余裕が持てるよう動いて

何をするにも、想定以上の時間がかかる星回り。ふだんはすぐにレスポンスをくれる人が無反応だったり、必要なものが手に入らずスケジュールが仕切り直されたりと、もどかしい思いが募ることもあるでしょうか。これは一時的なことなので心配しすぎなくてもOK。ただ、ギリギリで予定を組むと焦ることも多いので、何事も前倒しで進めておくといいでしょう。それでこそ「プランAがダメならプランB」などと、ベターな選択もしやすくなるはずです。

獅子座

頑張った自分をいたわってあげて

5月下旬から、主に仕事において多忙な日々が続く星回りでした。ふだん以上のハードスケジュールのなか、頑張っていた方も多いことと思います。その忙しさも6月末で一段落。7月以降は自分のペースを取り戻していけるはず。今週は何かと「考えすぎる」傾向が強まるのですが、それは決して悪いことではありません。おそらくですが、過去の心残りを「取り戻しに行っている」のです。時間をかけ、納得のいくまで考えてみてはいかがでしょうか。

乙女座

よく知った相手ほど丁寧に会話をしよう

コミュニケーションの行き違いが生まれやすい星回り。特に、ふだんから阿吽の呼吸で、何も言わなくても互いの心情を察することができる相手ほど、食い違いが生まれたり温度差を感じたりと、胸がザワザワすることも。あえて言葉を尽くして気持ちを伝えたり、確認をしたりと、丁寧なコミュニケーションを心がけたいところ。一方で、面白い「再会」もありそう。あなた自身も、近況が気になった人にはSNSでメッセージを送るなど、連絡をとってみては。

天秤座

イレギュラーなことにも前向きに対応を

運気は少々ハプニング含み。特に仕事においては、慣れたことであっても隅々まで目配りし、過不足のないよう進めたいところです。ただ、仮にトラブルが起きたとしても、気づいた時点で真摯に対応すれば、その姿勢を買ってもらえるなど「怪我の功名」と呼べる展開にもできるはず。もちろん何事もスムーズに進められるのがベストではありますが、どんなときも誠実であるよう心がけておくといいでしょう。家族関係は良好。心配事も解決に向かうでしょう。

蠍座

諦めない気持ちが幸運に結びつく

人間関係は今が正念場。議論や交渉はヒートアップしがちですが、どんな状況になってもさじを投げることなく腹を割って話し合えば必ずいい結論に結びつきます。もとより抜群の粘り強さと責任感をお持ちのあなたですから、運を味方につけて有利に進められるはず。押し負けることなく、しっかりとやっていきましょう。幸い、コミュニケーションにおいて努力が実る暗示も出ています。情報を制する者が強い時期。入念なインプットで臨みましょう。

射手座

自分に厳しくしなくても頑張れる仕組み作りを

コツコツ頑張っていることに手応えを感じられるフェーズに入ります。勉強に運動、ダイエットなど、頑張ってきたことがある人は、今一度目標を振り返ってモチベーションアップにつなげていけると素敵です。ちょっぴり中だるみ感が出ていた人も、あらためて気合を入れましょうね。大事なのは「継続するぞ！」と自分にハッパをかけるのではなく「続けられる仕組みを整える」こと。道具をそろえる、時間を決めるなど、取り組みやすい環境を作ってみて。

山羊座

自分で自分を満たし幸運を呼び込む

人から褒められたり、評価されたりと、思わず笑みがこぼれるようなうれしいことが続きそう。誰かの承認を待たずとも、あなた自身が「今の自分、けっこういいかも！」と自信を持てるのかもしれません。自分のために頑張ってきた日々が、そうさせてくれるのですね。誰かに期待するよりも、自分に期待する。そのことの価値を、ほかのどの時期よりも実感できる暗示も出ています。人のために尽くして疲れたときは、自分のためだけの時間を持って回復を。

水瓶座

こだわらなくていいこともきっとあるはず

ある程度の「ゆるさ」も大事なとき。もちろん重要度の高いテーマに関してはビシッと気持ちを引き締めて向き合いたいところですが、完璧主義がいきすぎると身動きがとりにくくなるよう。こだわらなくてもいい部分は思い切って人に任せたり、手抜きでOKと決めたりと、メリハリをつけて過ごしましょう。特に家族に関することは、気に病みすぎてもいいことはなさそう。本人が頑張るべきことは、手出しをせず見守るのもいい選択となるはずです。

魚座

優しさをもらったりあげたりするとき

友達が力になってくれたり、ガツンと活を入れてくれたりと、友情のありがたみを実感できるとき。あなた自身が、友達のために力を尽くせるときでもあるでしょう。おせっかいかなと感じても、無理のない範囲で気を配ったり、声をかけたりしてみるといいでしょう。人によっては、あなたが気にかけてくれているとわかっただけで勇気が出たり、どん底状態から脱出できる人もいるよう。特別なことをしなくても、そばにいるだけで大丈夫だったりするのです。