皇居で5月に催された宮中晩餐会では、国賓として来日していたフィリピン大統領に、明治時代以降、皇室で受け継がれてきた羊肉（ラム・マトン）をメインの肉とする伝統的なフランス料理が提供されたが、実は配膳方法に関しては、天皇皇后両陛下のアイデアが反映された「令和流」だった。両陛下による令和流とはどのようなものか、その核心を紹介するとともに、宮中晩餐会で供される料理の“肉”の歴史にスポットを当てた。

【写真】スーツをビシッときめる雅子さま 2年間の英国留学を終え、帰国した際のレア写真（1990年、成田空港） 雅子さまこれまでの歩み

肉食が禁止されていた江戸時代

5月27日、皇居の中にある宮殿の大宴会場「豊明殿」で開かれた宮中晩餐会では「羊のもも肉の蒸し焼き」がメイン料理として出された。宮中晩餐会は国賓のために催されるのが慣例だが、メインメニューはなぜ、フレンチの羊肉料理なのだろうか。

フィリピン大統領夫妻を招いて催された宮中晩餐会（5月27日）

まずは歴史を遡ってみると、日本の江戸時代では、宗教は神仏習合によって仏教と神道が融合したかたちで信仰されていた。いまも初詣で、お寺に行くか神社に行くかに明確な線引きはせず、同じように賽銭箱にお賽銭を入れるのは、神仏習合の慣習が残っているからだ。

また当時は道徳観の面で、儒教が強く影響していた。仏教と儒教は、ともに肉食禁止の戒律があったことから、鳥と魚を除いた肉食が禁じられていたのだ。鳥がOKだった理由は「鳥は牛や豚と違い、4足歩行でなく2足歩行なので魚に近いから」という意味不明な説のほか、「牛や馬は農業や交通手段として貴重だが、ニワトリやキジなどの鳥は食べる以外に役に立たないため」という説もある。

だが、黒船来航をきっかけに、江戸幕府の鎖国政策が撤回され、開国に伴い日米修好通商条約などの不平等条約を欧米各国と結んだことから、明治維新で倒幕を果たした明治政府は条約撤廃に向け、先進国の仲間に入るため西洋化政策に着手する。「西洋料理を食べるためには、メインとなる獣肉を解禁する必要がある」との声が強まり、明治天皇の肉食が1871（明治4）年12月17日に開始され、一般にも肉食が解禁された。

明治天皇の食卓には当初、「牛羊の肉は平常」で出され、「豚・鹿・猪・兎の肉は時々少量を」出されたという記録が残っている。またこれに先立ち「明治4年11月から天皇の、12月4日からは皇后の牛乳の飲用」が始まったとの記録も残る。

天皇・皇族が現在、日常的に愛飲している牛乳は、栃木の御料牧場で生産している。ここでは皇室が自らの食事や内外の賓客をもてなす際に使用される羊や牛、ニワトリなどの飼育と精肉。牛乳、卵の出荷をしている。御料牧場は明治時代に千葉の成田に整備されたが、成田空港の造成が決まり、1969（昭和44）年に移転した。ちなみに御料牧場の牛乳は、宮内庁の地下にある食堂脇で瓶入りのものが販売されており、職員や宮内記者会の記者らも80円で購入が可能だ。

築地にあった精養軒のフレンチ

宮中晩餐会における西洋料理がフランス料理となったのは、開国当時の国際儀礼（プロトコール）に則ったため。今も世界三大料理と呼ばれるフレンチ、中華、トルコ料理のうち、欧州を代表するフレンチが、世界のリーダーシップを握っていた欧米諸国では定番だったからである。

国賓をもてなすため、最初から宮中晩餐会が開かれていたわけではない。明治維新間もないの1869（明治2）年、英国ビクトリア女王の次男・エディンバラ公が初めての国賓として来日したが、宮中晩餐会は催されていない。宮中では世界に通用するフレンチを振る舞えるようにするため、十分な準備が必要だったのだ。

「外国人を接待できる一流の西洋料理店が必要」とする明治政府の意向に基づき、1872（明治5）年にフランス料理店の草分けとなった築地精養軒が創業。宮中晩餐会でサービスを担当する者や日本側から出席する者は、ここで食事をしたり、給仕の見習いをしたりしながら西洋のテーブルマナーや教養を身に付けた。

築地精養軒は「宿泊の帝国（ホテル）、食の精養軒」と並び称されたが、閉店。今も残る上野精養軒は76（明治9）年に開店した支店だ。晩餐会の料理は宮内省（現・宮内庁）が雇った仏人シェフをコーチにした料理担当者と、精養軒が派遣した料理人が担った。

大正時代から昭和にかけて「天皇の料理番」を務めた秋山徳蔵氏は、この築地精養軒でフレンチを学び、フランスに武者修行に出た後、1913（大正2）年に初代の宮内省大膳職厨司長（現・宮内庁大膳課主厨長）となっている。

記録に残る日本で最初の宮中晩餐会は外国公使を招いて1874（明治7）年9月22日に開かれた。十分な準備期間を経ての開催だった。パーティーの名目は天長節。明治天皇の誕生日を祝い、米、英、仏、独、伊、西、蘭、ベルギーの公使を赤坂御用地にあった赤坂仮皇居に招待し、満を持してフランス料理を振る舞った。そして81年（明治14）年10月、ビクトリア女王の孫のアルバート・ヴィクター王子とジョージ王子（後の国王ジョージ世）の兄弟を国賓として歓迎する宮中晩餐会が、完成から間もない赤坂仮皇居御会食所（移築されて今は明治記念館本館）で催された。

関東風すき焼きと関西風すき焼き

また88年には明治宮殿が完成。翌89年2月11日に行った大日本帝国憲法発布式の祝宴として、明治宮殿に設けられた旧豊明殿に各国の公使ら400名を招待して宮中晩餐会を開催。日本式の基本スタイルが確立された。

江戸時代には、関西で農具の鋤を鉄板代わりにして魚を焼いて食べた「魚すき」が生まれた。これは「すき焼き」とも呼ばれたが、明治の牛肉解禁によって、鍋で肉を焼いてから砂糖と醤油で味付けをするよう変化した。一方で開港したばかりの横浜では肉を味付けしながら煮るスタイルが生まれ「牛鍋」として関東で大流行。これが関東大震災後に関西スタイルと混ざり合って現在の「関東風すき焼き」になり、「関西風」と区別されるようになる。

天皇陛下が即位直後の2019（令和元）年5月27日にトランプ大統領夫妻を招き、宮中晩餐会が開催されたが、メインディッシュは「牛背肉焙焼（ステーキ）」だった。羊肉でなかったのは、トランプ氏の好物がステーキだったため。例外的に変更されただけだ。

フレンチレストランでは現在、メインディッシュに牛肉が使われるケースが圧倒的に多いものの、フルコースでは羊肉、特に仔羊が最高級とされる。もともと西洋料理では、成長が早く繁殖力のある羊や豚が手軽に入手できるために、ポピュラーな食材だった。だが19世紀に入り、産業革命によって冷蔵技術が進歩。牛肉の生産効率が向上したことで、牛が主流となったのだ。

トランプ氏の晩餐会では、料理が丸ごと盛り付けられた銀製大皿をウエイター（給仕人）が持って回り、来客が各自で取り分けるフレンチ古来のサービス方法（配膳方法）が採用されていた。これは明治期から続く、宮中晩餐会の伝統スタイルである。

だが、前回のブラジル大統領の晩餐からは、街のフレンチレストランで一般にも馴染みのある調理場で料理を個人個人の皿に盛り付け、サービスする方式が取られている。今回のフィリピン大統領のケースも同様の個別配膳で、「これが令和流なのです」（宮内庁関係者）。

令和スタイルが生まれた理由は、天皇皇后両陛下の「日本文化でもてなしたい」という意向に沿って和洋折衷でメニューを振る舞えるようになったため。令和流には両陛下のフランクな人柄が反映されているというわけだ。

朝霞保人（あさか・やすひと）

皇室ジャーナリスト。紙媒体やWEBでロイヤルファミリーの記事などを執筆する。

デイリー新潮編集部