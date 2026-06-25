「コメの価格はマーケットで決まるべき」──ご存知、鈴木憲和・農水相の決まり文句だ。令和の米騒動でコメの価格は異常なほど高騰した。家計が苦しめられたという消費者は非常に多いだろう。最近、複数のメディアが総務省の「家計調査」を元に、2025年のコメ高騰が我々の“財布”をどれだけ圧迫したかを振り返っている。そこで家計調査のデータを詳しく見てみたいが、その前にどういう経緯でコメの価格が上昇したのか、改めて確認しておこう。（全2回の第1回）

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【写真を見る】「コメは買ったことがありません」「支援者の方々がたくさんコメを下さる」「売るほどある」…数々の不適切発言で辞職した「元農水大臣」といえば

そもそも2010年代、コメは5キロ2000円前後で売られていた。ところが2024年は年初からコメ不足が卸・流通関係者の間で不安視されていたにもかかわらず、当時の岸田文雄内閣は有効な手を打てずじまいだった。

おにぎり1個が200円の時代に（写真はイメージです）

すると8月に日向灘地震が発生。政府は南海トラフ地震に注意するよう呼びかけた。結果、一部の消費者がコメの買い溜めに動く。これが令和の米騒動の“引き金”となった。

一時的にスーパーの棚からコメが消え、不安に駆られた消費者がさらにコメを買い求めるという悪循環が生まれた。他にも外国人観光客の増加でコメの需要が増えたこともあり、徐々にコメの価格が上がっていった。

農水省はスーパーでのコメの販売価格や販売量を調査しており、2024年9月末にコメ5キロの平均販売価格は3000円を突破。11月に石破茂内閣が成立し、江藤拓・農水相が就任した時点で約3200円だった。

ところが江藤農水相は特別な対策を取らず、コメの平均販売価格は一気に上昇。3月には4000円台を突破し、東京都内のスーパーでブランド米となると5000円台も珍しくなかった。

当然ながら消費者は「コメが買えない」と悲鳴を上げた。ところが江藤農水相は5月18日に開かれたパーティーで「コメは買ったことがありません」「支援者の方々がたくさんコメをくださる」「売るほどある」などと発言してしまう。

総務省の「家計調査」

これに消費者は猛反発し、江藤農水相は21日に辞表を提出。新しく小泉進次郎・農水相が就任すると、備蓄米を活用して5キロ1800円の“小泉米”が5月末から販売された。これにより7月28日から8月3日の週は平均価格が3542円まで下がった。

しかし8月上旬にコメ価格は再び急騰。10月に高市早苗内閣が発足すると、今度は鈴木農水相が就任。11月に平均販売価格は4316円に達したが、鈴木農水相は常に「コメの価格はマーケットで決まるべき」を繰り返した──。

こうして2025年は終わった。まさに昨年はコメ高騰が消費者の家計を直撃した1年だったと言える。そして、消費者の家計がどれだけ圧迫され、多大なダメージを受けたのかが一目瞭然というデータを総務省が発表しており、話題を集めている。

これは総務省の「家計調査」と呼ばれるもので、全国の約9000世帯を対象とし、毎月の収入、支出、貯蓄、負債などの金額を毎月調査している。

家計調査を元に、例えば日本経済新聞は6月9日に「食費かさむ主因、パンからコメに 12年ぶりに消費額逆転」、NHKは16日に「昨年度コメ購入額 12年ぶりにパン上回る 総務省家計調査」との記事を配信している。

「12年ぶり」を生んだ高騰

とはいえ、いきなりパンとコメを比較されても分かりにくい。そこで家計調査のデータを見てみよう。（註）

すると令和の米騒動が始まる前の2023年、日本における「2人以上の世帯」は1年間にコメを56・65キロ購入し、約2万円を支払ったことが分かる。

次に南海トラフ地震関連の情報でコメの買い占めが発生した2024年を見てみよう。コメの購入量は60・2キロで、支出は約2万7000円だった。

ところが江藤、小泉、鈴木の3農水相が陣頭指揮を取った2025年は、とんでもない数字になっている。

購入量は61・31キロと、24年に比べるとわずか1キロ弱しか増えていないのに、支出額は約4万2000円に急増したのだ。支出の上昇率は約56％、要するに1・5倍に増えたことになる。

いきなり出費が倍に増えたのだから、消費者が怒ったのは当然だろう。「コメの価格が急上昇し、家計が打撃を受けた」ことを伝えるため、日経やNHKはパンの支出額と比較して報じた。

2025年のパン購入量は41・8キロで、支出額は約3万4000円だった。両社とも年度のデータを用いて「2011年度に初めてパンの購入額がコメを上回り、それがずっと続いていたが、25年になって12年ぶりにコメがパンを上回った」と報じた。

「上回った」という表現は良いことのように思ってしまうが、消費者にとっては逆であることは言うまでもない。

岸田内閣の減反政策

農業経済学者で宮城大学名誉教授の大泉一貫氏は「改めてデータを見ると、これほどまでコメの価格が上がってしまったのかと驚きます」と言う。

「コメとパンの逆転現象から、消費者の被った経済的ダメージが大きいことがよく分かります。率直に申し上げますが、令和の米騒動が起き、コメの価格が高騰してしまった原因の一つとして、岸田政権の選挙対策を挙げなければなりません。2021年秋に衆院総選挙、2023年4月に統一地方選などが予定されていたこともあり、岸田内閣は21年に20万トン、22年に30万トン、合計50万トンの減産（減反）を実施しました。コメの収穫量が減れば、コメの価格は上がります。コメ価格を上昇させることでコメ農家の票を得ようとしたのです。いわば蛇口を元栓から閉めたわけですが、さすがに50万トンは閉めすぎでした。23年末の段階でコメの卸業者や流通業者はコメ不足を予測していました。ところが農水省は今に到るまで需給予測を間違えたとは認めません。官僚の無謬性ということなのでしょうが、過ちを認めなければ同じことを繰り返す危険性があります」

コメの価格があまりにも上昇したため、消費者はコメを買い控えた。このため2025年産のコメは卸業者などの倉庫に積み上がってしまっている。

鈴木農水相の「買い支え」

最近になって首都圏でも3000円台のコメが店頭に並ぶようになってきた。これは在庫を減らすため損を覚悟で卸業者が“放出”したコメだ。

XなどのSNSでは「コメ5キロ2000円台まで下落してほしい」という声が目立つ。だが大泉氏は「私は以前なら『3000円台までは下がる可能性がある』と予想していましたが、備蓄米の入札が始まって分からなくなりました」と言う。

「農水省は4月から6月にかけて4回、備蓄米の買い入れ入札を行いました。これは2年ぶりの再開になります。注意が必要なのは、買い入れるのは今年の秋に収穫される2026年産の新米だということです。落札価格は発表されていませんが、一部報道によると、市場価格よりも高額だった可能性があるようです。新米の供給量が減れば、価格は上がるのが経済学の原則です。つまりコメ価格の下落を押しとどめる政策と言えます。これでは鈴木農水相による露骨な買い支えと批判されても仕方がないでしょう」

さらに、江藤農水相の時に放出した備蓄米を買い戻すことも決定している。毎日新聞（電子版）は4月、「農水省、放出した備蓄米15万トンを買い戻しへ 買い入れも再開」との記事を配信した。

「誤報」と噛みついた鈴木農水相

記事によると、2025年に緊急放出した政府備蓄米計59万トンのうち、農林水産省が26年度中に最大15万トン分を買い戻す方針だという。鈴木農水相はXに「誤報」と投稿したが、実際に予算は計上されていることをTBSや日本経済新聞が報じている。鈴木農水相の“抗議”をそのまま鵜呑みにできないことは間違いない。

いずれにしても、鈴木農水相は「コメの価格はマーケットで決まるべき」を“座右の銘”としているにもかかわらず、随分とマーケットに介入しているようなのだ。

実際、農水省の本音は「コメ価格の高値安定」だという。消費者の望むコメ政策とは正反対と言っていいだろう。

第2回【日本人の“コメ離れ”が加速も…なぜ農水省は“減産で高値維持”の方針を変えないのか 専門家が「コメ価格を安くすることは農家にとっても有益」と指摘する理由】では、日本人のコメ離れが進み、パンと麺類にシフトしているのを国は放置。生産量を抑えてコメの価格を上げようとしている実態をお伝えする。

註：家計調査の「1世帯当たり年間の品目別支出金額，購入数量及び平均価格 時系列（2002年〜2024年）−二人以上の世帯」と、2025年の「都市階級・地方・都道府県庁所在市別１世帯当たり支出金額，購入数量及び平均価格」

デイリー新潮編集部