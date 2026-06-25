トランプ氏の対応に批判の声

6月21日、米国とイランの最終的な戦闘終結を目指す協議がスイス中部ビュルゲンシュトックで始まった。この協議は17日に両国の間で結ばれた覚書に基づくもので、60日間の期限内に最終合意を目指している。

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協議に参加したバンス米副大統領は22日、イランが国際原子力機関（IAEA）の査察受け入れに合意したと述べるなど一定の成果が出たようだが、両国の溝は依然として深く、予断を許さない状況が続いている。

17日の覚書に関する米国内での評価は散々だ。

野党・民主党に加え、与党・共和党からもトランプ氏の対応に批判の声が一斉に上がっている。かねてトランプ氏と距離を置いてきた共和党のカシディ上院議員は、この数十年で最悪となる外交上の失策と糾弾したほどだ。

イランが終わればウクライナ？

批判勢力に対し、トランプ氏も反撃に出ている。

18日のSNS投稿では、イランに対して強硬ではないと批判する勢力を「愚か者」と切り捨てた上で、「株価の記録的な高値」と「原油価格の“急落”」という経済面でのプラスを強調した。

米国のガソリン価格は5月に1ガロン当たり4.5ドルを超え、インフレ率を押し上げる要因となったが、暫定合意を受けて原油価格が急落し、18日は3.99ドルと約3か月ぶりに4ドルを割り込んだ。米国の株式市場も史上最高値を更新していることと合わせて、今回の合意の賜物だというわけだ。

新たな火種はAIのデータセンター

イランとの合意に気を良くしたトランプ氏は、ロシアとウクライナの仲介にも前向きになっている。15〜17日の主要7カ国首脳会議（G7サミット）の場で、トランプ氏はロシアへの制裁強化に言及し、イランを終えたので次の焦点はウクライナと述べた。

ただ、トランプ氏は気まぐれな発言で知られている。イランとの最終合意に向けた交渉が難航すれば、ウクライナへの関心が再び薄れる可能性は十分にあるだろう。

トランプ氏が主張したように、米国経済は好調さを維持している。だが、成長においてエンジンの役割をはたす人工知能（AI）を巡っては、国民の視線が厳しい。

ロイター／イプソスが3〜8日に実施した世論調査で、AIを支えるデータセンターの建設が急ピッチで進むことを容認している割合は33％にとどまり、大半が自分の住む地域での建設に反対していることが判明した。

AIの普及で職を奪われるとの不安も広がっており、11月3日の中間選挙の争点の1つになるとの見方が浮上している。トランプ政権は中国をライバルとみなしAIの急速な開発を優先させているが、民意を軽視すると痛い目に遭うかもしれない。

政治経済システムに対する国民の不満

トランプ氏に振り回され続けている米国は、7月4日に建国250年を迎える。だが、国民の間に広がるのは将来への悲観だ。

ロイター／イプソスが12〜15日に実施した世論調査で、38％が「今から250年後に米国が単一の国家として存在しているとは思わない」と回答した。この38％には民主党支持者40％と共和党支持者26％が含まれている。

調査が実施された頃、世間ではトランプ氏が祝賀行事に持ち込んだ党派色の強い演出が物議を醸していた。別の質問項目でも「米国を世界で傑出した存在と見なす」は30％と、トランプ氏の1期目（2017年11月）の38％から低下した。

注目すべきは、富裕層にも同様の傾向がみられることだ。

米紙ウォールストリート・ジャーナルが19日に発表した世論調査の結果では、上流階級と上位中流を合わせた富裕層の86％が「子どもたちの生活が自分たちより良くなる確信が持てない」と回答した。その理由は「米国の政治経済システムは自分たちに不利だ」との回答が2017年の29％から65％に大幅に増加したことからうかがえる。

もっとも、システムへの不満は中流階級以下の方が顕著で、中流階級は72％（2017年は42％）、低所得者層は86％（同52％）だった。

「アメリカンドリーム」は今や昔だ。

若者の宗教離れと社会主義の浸透

米国で世代間の価値観の違いが顕著になっていることも気がかりだ。

米世論調査企業ギャラップが16日に発表した調査結果で、65％が「多くの米国人が宗教的になることは社会にとって良いことだ」と回答した。だが年齢別にみると、18〜34歳が49％にとどまったのに対し、55歳以上は75％と大きな開きがある。

宗教離れが進む米国の若年層に浸透しているのが社会主義だ。

米シンクタンクのケイトー研究所が昨年実施した調査で、30歳未満の米国人の3分の2が社会主義に、3分の1が共産主義に好意的な見方をしていることがわかった。資本主義の弊害に悩まされ、日々の生活に苦しむ若者にとっては、経済的な平等が何より大切だというわけだ。

共産主義の祖とされるマルクスが「宗教は民衆のアヘンである」と毛嫌いしたように、宗教と社会主義は「水と油」の関係にある。だが、米国では両者がともに影響力を強めているのだ。

思い起こせば建国200年にあたる50年前、1976年の米国も社会の分断に苦しんでいた。ベトナム戦争やウォーターゲート事件、石油危機に起因する経済の不振などが原因だったが、指導層は国民の自信を回復し、分断を埋めるための取り組みに努めたと言われている。

だが、トランプ政権が現在計画している記念行事のほとんどは、「白人キリスト教徒による建国」を想起させる仕掛けとなっている。支持層の福音派を意識したのだろうが、これでは国民を結束させるどころか、社会の分断が後戻りできないほど進んでしまうのではないかとの不安が頭をよぎる。

悩める超大国の今後の動向について、引き続き高い関心を持って注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。2026年3月末日で経産省を退職。

デイリー新潮編集部