◇パ・リーグ 日本ハム7―4ロッテ（2026年6月24日 エスコンF）

前日の試合後、新庄監督から「迷うな」という内容のDMが届いた。これで、日本ハム・水谷瞬外野手（25）は「思い切ってやろう」と背中を押してもらった。だから、自慢の豪快なスイングも迷わなかった。

「1番」で起用されると、初回は初球の直球を左前打。清宮幸の適時二塁打で先制ホームを踏むと、4回2死一塁では2球目フォークを右越え4号2ラン。いずれも河村のファーストストライクを叩いた。8回には益田から右前打を放ち、今季初の3安打で猛打賞をマークした。

「1打席目から、初球から振りにいくという自分のスタイルを出していきながら、それが結果につながったことは良かった」

4月19日に左手首付近の骨折で離脱。今月9日のDeNA戦で復帰し6試合連続安打を記録したが、交流戦が終了し、リーグ戦再開後は前日まで11打数1安打だった。23日はスタメンを外れていた。水谷は「そこまで深く考え過ぎないようにしている」と前置きした上で、「“暴れたろかな”ぐらい腹は立ちます。でも、それを抑えていけたら」と切り替えて結果を残した。これには、指揮官もニンマリ。「昨日、スタメン外しやがって打法」と命名し、「これですよ。これはうれしかったですね」と喜んだ。

水谷だけじゃない。野村が2発、レイエスにもアーチが飛び出し、チームは3月31日以来、今季2度目となる1試合4本塁打で、ロッテ2連戦を2連勝。貯金8は今季最多タイとなり、3位に浮上した。26日からは敵地に乗り込んで、首位を走る西武に挑む。今季はここまで4勝5敗。リーグ優勝を目指すためには、ライバルを直接叩かなければならない。勝負の鍵を握る攻撃の先頭に、水谷が立つ。