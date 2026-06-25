◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦 ボスニア・ヘルツェゴビナ３―１カタール（２４日、シアトル競技場）

３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（ＦＩＦＡランク６４位）が、２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡランク５６位）に３―１で勝利し、今大会初勝利を挙げた。カタールは１分け２敗で１次リーグ敗退が決まった。

ともに大会初勝利を狙うカタールとの対決。前半２９分にケリム・アライベゴビッチが右足を振り抜いて先制。続く３４分には４０歳で代表通算１５０試合目のエディン・ジェコが左クロスを右足ダイレクトで折り返し、相手のオウンゴールを誘った。ジェコは同３８分にもスルーパスに反応しＤＦラインの裏へ抜けて左足シュートを放ったが、惜しくも右ポスト直撃だった。

前半４２分に１点を返されたが、後半３５分、ジェコと交代で出場したマフミッチが待望の追加点。喜びのあまりユニホームを脱いでイエローカードをもらったが、最後までリードを守った。

ボスニア・ヘルツェゴビナは１勝１分け１敗の勝ち点４でカナダと並んだが、得失点の差で３位。１２組各３位のうち成績上位８チームが進める決勝トーナメント進出へ望みをつないだ。

◆ボスニア・ヘルツェコビナ（３大会ぶり２度目）ＦＩＦＡランク６４位。初出場の１４年大会は１次Ｌ敗退。セルゲイ・バルバレス監督（５４）が指揮。主な選手はＦＷデミロビッチ（シュツットガルト）、ＭＦタヒロビッチ（ブレンビー）ら。欧州予選はプレーオフでＷ杯４度優勝のイタリアに勝利し、本大会出場権を得た。首都はサラエボ。人口は約３１６万人。