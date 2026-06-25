◇パ・リーグ ソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日 みずほPayPay）

ソフトバンクの正木智也外野手（26）は24日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）の初回、左翼ポール際へキャリアハイとなる8号先頭打者本塁打を放った。打球速度188・5キロは今季12球団最速本塁打であり、メジャー1位のパイレーツのオニール・クルーズ外野手（27）さえ0・4キロ上回る「世界最速」の一発となった。チームは一時逆転された試合をひっくり返し、対オリックスの連敗は4で止めた。

驚がくの打球が左翼ポール際に飛び込む。打球速度は驚きの188・5キロ、角度21度の“弾丸”だ。今季のホームランによる打球速度では、パイレーツのオニール・クルーズを上回る“世界最速”の一撃。正木の8号先頭打者アーチは圧巻尽くしの一振りだった。

「芯に当たりましたけど、あんなに出ていたとは思わなかったです。栗さん（栗原）に“88出てたぞ。やばいな”って言われてビックリしました」

オリックス・田嶋の1ボールからのカットボールを捉えた。右足の蜂窩（ほうか）織炎により出遅れ、今季の1軍初昇格は5月15日。そこから出場31試合で24年の自己最多7本塁打を上回った。

苦しい時期に積み重ねた努力は裏切らなかった。昨季は開幕5番起用されながら、4月20日の西武戦で空振りした際に左肩を亜脱臼し手術。全治5〜6カ月の診断だった。「突き抜けたかった」と振り返ったシーズンは慶大の先輩・柳町や野村がブレークし、うらやましく悔しさもこみ上げた。

「リハビリの期間は打球速度を上げようと思って取り組んだ」。森下拓実リハビリS＆Cに打球速度アップに向けたメニューを教わり、復帰後を見据えた。下半身中心にスタートし、肩への負荷が可能になってからは上半身のトレーニングも交えて段階的に“進化”を模索していった。

「オフのトレーニングも考えてくれましたし、そのおかげ。森下さんに感謝です」

両手でのスイングを徹底するようにしたこともプラスに働いた。肩の故障を経験しスイング後に手を離さなくなった。「インパクトの強さが変わった。ボールに当たった時の強さが出てきた」と手応えを語るように、打球速度の180キロ超えは珍しくなくなった。

目標に掲げたのは20本塁打。「欲は出さず。狙って打てるもんじゃないので」と謙虚だが、王球団会長は太鼓判。「打球が速くなっている自覚があるみたいだね。スイングが鋭くなっている。今の勢いがあれば20本なら当然いくんじゃないか」とエールを送った。

23日は左肘に死球を受けるなど、攻めも厳しくなった中での今季2度目の先頭打者本塁打。「最初に投手と対戦するので、ダメージを与えられるようなバッティングができれば最高です」。攻撃的リードオフマンが相手の脅威となっている。

（木下 大一）