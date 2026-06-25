誹謗中傷動画の作成疑惑で追及を受ける高市早苗首相が、別件でもピンチに立たされている。

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【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

強い不快感

「今月4日、首相は衆議院の議員定数削減を比例代表のみとするよう、自民党幹部に指示していたことが明らかになりました。これに麻生太郎党副総裁が強い不快感を示しているんです」

と言うのは政治部デスク。

自民党は、衆院の与野党協議会で1年以内に定数削減に関する結論が得られない場合、“自動的に比例を45議席削減する”と記した法案を日本維新の会と共に国会に提出することになる。

「そもそもは維新との連立合意に盛り込まれていた話ですからね。与党は昨年の臨時国会で小選挙区を25、比例を20削減する法案を提出しましたが、比例の議席が多い国民民主党や公明党が“比例の削減が多過ぎる”と猛反発した。結局、審議入りに至らず衆院解散で廃案となっていました」（同）

怒りのワケ

麻生氏の怒りのワケを自民党関係者が解説する。

最大の後ろ盾の不興を買った？

「これまで麻生さんは、水面下で国民民主に与党入りを呼びかけてきた。自民党と維新だけでは、2年後の参院選での過半数確保は難しいとみているからです」

この麻生氏の意向もあり、自民党内では国民民主を連立に取り込む“取引条件”として、比例の削減割合を減らす案も検討されたという。

「国民民主にとっても与党入りは、党勢が伸び悩む中で一考に値する話。麻生さんは国勢調査の速報値公表を受けた選挙制度改革の議論に合わせて、連立交渉を進めようと考えていた。国民民主の榛葉賀津也幹事長が窓口となり、精力的に交渉を続けてきたのに……」（同）

「私は何も聞いてへん」

それに冷や水を浴びせたのが、首相の一声。自民党幹部がため息交じりに指摘する。

「高市さんは国民民主の玉木雄一郎代表に強い不信感を抱いている。麻生さん主導の連立話で、首相はずっと蚊帳の外に置かれていた。だから、最近もこの件には“私は何も聞いてへん”と怒気をあらわにしたほど。国民民主が嫌がる“比例のみの削減”を持ち出したのも、首相が玉木など一顧だにしていないことの表れと受け止める向きもあります」

当然、国民民主は態度を硬化させ、連立交渉にはいったんブレーキがかかった。

「メンツをつぶされた麻生さんは、周囲に“もう高市には協力できんわな”とこぼしているとか。党内基盤が脆弱（ぜいじゃく）な高市首相は麻生派の支持を失えば政権運営が立ちいかなくなるのは必至。官邸は最近“どうしよう”と動揺を隠せない様子だといいます」（自民党ベテラン議員）

最大の後ろ盾の不興を買った高市首相には、ここにきて「比例のみを削減対象とする案を取り下げる可能性が出てきた」（同）との声も。

再び政治部デスクの解説。

「ただ、15日には維新の中司宏幹事長が国会の会期延長に言及し、自民の鈴木俊一幹事長に会期内の定数削減法案や副首都法案の成立を訴えた。与党にあいくちを突き付けた格好です」

板挟み状態に陥った首相の悩みは深い……。

「週刊新潮」2026年6月25日号 掲載