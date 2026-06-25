◇パ・リーグ ソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日 みずほPayPay）

昨季の首位打者が、攻守で勝利に貢献した。「5番・二塁」で出場したソフトバンク・牧原大が8試合ぶりの打点を含む2安打2打点。「打率も打順も気にしてないけど、打てているのでいいのかな。毎日、必死です」とクールに回顧した。

バットでは1点を勝ち越した2回2死満塁で田嶋のフォークを中前へ2点適時打。この2点が勝利への道筋となった。守りでも3点リードの6回2死一、二塁。紅林の飛球は二塁ベース後方へ。中堅・周東との間に落下しそうだったが、一直線に背走して好捕。危機を救った。「自分しか捕れる人がいなかったので捕る気持ちでいった」。強い気持ちがプレーに出ている。

この日は「5番」に起用され「6番」だった柳田の前を打つほど打撃を評価されている。ただ本人は「5番なんかは意識せず、チームのために何ができるか」と冷静だった。

6月は17試合で打率・362、1本塁打含む7打点と復調ムード。小久保監督は「ここに来て状態が上がってきている。昨年もこの時期から上がってきた。夏場に強いなと思います」と期待する。

正木と一緒にヒーローとなった33歳は「こっから上げていきたい。（正木らの）慶応3兄弟に負けないように頑張ります」と“恒例”のフレーズで締めくくった。 （井上 満夫）