「とうもろこし、好きな食べ方は？」＜回答数40,121票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第571回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「とうもろこし、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「とうもろこし、好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
トウモロコシご飯
【材料】（2人分）
トウモロコシ(生) 1本
お米 1合
水 190~200ml
塩 小さじ 1/2
【下準備】
1、お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。
2、トウモロコシは長さを半分に切り、包丁で実を削ぎ落とす。芯は使うので捨てずに残しておく。
【作り方】
1、炊飯器に洗い米を入れ、米1合分の目盛りまで水を加え、塩を入れてひと混ぜする。トウモロコシの実と芯をのせてスイッチを入れる。
2、炊き上がったら、トウモロコシの芯を取り出し、混ぜ合わせて器によそう。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「とうもろこし、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
・「とうもろこし、好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 焼き 68%
・2位 スープ 17%
・3位 天ぷら 8%
・4位 ごはん 4%
※小数点以下四捨五入
40,121票
・2位 スープ 17%
・3位 天ぷら 8%
・4位 ごはん 4%
※小数点以下四捨五入
40,121票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
トウモロコシご飯
【材料】（2人分）
トウモロコシ(生) 1本
お米 1合
水 190~200ml
塩 小さじ 1/2
【下準備】
1、お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。
2、トウモロコシは長さを半分に切り、包丁で実を削ぎ落とす。芯は使うので捨てずに残しておく。
【作り方】
1、炊飯器に洗い米を入れ、米1合分の目盛りまで水を加え、塩を入れてひと混ぜする。トウモロコシの実と芯をのせてスイッチを入れる。
2、炊き上がったら、トウモロコシの芯を取り出し、混ぜ合わせて器によそう。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)