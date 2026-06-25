◇W杯北中米大会1次リーグB組 スイス 2―1 カナダ（2026年6月24日 バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、スイスが開催国カナダを2―1（前半0―0）で破り、勝ち点7の同組首位で4大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

スイスは前戦で途中出場してゴールを決めたFWマンザンビ（フライブルク）やFWバルガス（セビリア）を起用するなど先発を4人入れ替え。大黒柱のMFシャカ（サンダーランド）を中心としたパスワークにロングボールも交え、前半から高いポゼッションをマークした。

0―0で迎えた後半開始直後の1分、縦パスに抜け出したマンザンビの右クロスを、ゴール前でフリーとなっていたバルガスが流し込んで先制。後半12分にはペナルティーエリアでFWエンボロ（レンヌ）がボールを収め、走り込んできたマンザンビが今大会自身3点目を叩き込み2―0とリードした。同31分に1点を返されたものの、堅い守備で逃げ切った。

スイスは初戦でカタールと1―1で引き分けたものの、ボスニア・ヘルツェゴビナとの第2戦に4―1と大勝していた。過去最高成績は3度のベスト8ながら、現行の大会方式では決勝トーナメントで勝ったことがない。

＜B組順位＞

(1)スイス 勝ち点7（2勝1分け）得点7 失点3 +4

(2)カナダ 勝ち点4（1勝1敗1分け）得点8 失点3 +5

(3)ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点5 失点6 -1

(4)カタール 勝ち点1（1分け2敗）得点2 失点10 -8