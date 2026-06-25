プロ野球 パ・リーグは24日、各地で2試合が行われました。

4位日本ハムは5位ロッテに連勝。初回に清宮幸太郎選手のタイムリー2ベースで先制すると、その後も野村佑希選手の2打席連続弾など4本塁打で得点を重ねました。投げては先発の加藤貴之投手が7回をわずか79球で2失点にまとめ、7勝目を手にしています。

2位ソフトバンクは3位オリックスに序盤の大量得点で勝利。2点を追う2回、2アウトから3安打4四死球で打者一巡の攻撃を見せ、一挙5得点し逆転しました。一方のオリックスは打線がソフトバンクを上回る15安打を放つも、5得点にとどまりました。

2試合の結果、日本ハムが3位に浮上。オリックスが4位に後退しました。

＜24日のパ・リーグ結果＞

◆日本ハム 7-4 ロッテ

勝利【日本ハム】加藤貴之(7勝1敗)

敗戦【ロッテ】河村説人(0勝1敗)

セーブ【日本ハム】達孝太(2勝6敗1S)

本塁打【日本ハム】野村佑希8、9号、水谷瞬4号、レイエス17号【ロッテ】ポランコ5号

◆ソフトバンク 8-4 オリックス勝利【ソフトバンク】上茶谷大河(4勝0敗1S)敗戦【オリックス】田嶋大樹(2勝3敗)本塁打【ソフトバンク】正木智也8号、近藤健介16号【オリックス】宗佑磨6号