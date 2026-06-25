◇W杯北中米大会1次リーグB組 カナダ 1―2 スイス（2026年6月24日 バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、共催国カナダはスイスに1―2（前半0―0）で敗れた。勝ち点4でボスニア・ヘルツェゴビナと並んだものの、直接対決の結果でB組2位となり、初の決勝トーナメント進出を決めた。

前戦カタール戦でのW杯初勝利で盛り上がるカナダのファンは、試合前からバンクーバー市内を大行進。カタール戦で“悪質タックル”を受けて左足2カ所を骨折し、今大会絶望となったMFコネ（サッスオーロ）の背番号8があちこちで掲げられた。手術を受けたコネは松葉づえ姿で会場に現れ、チームメートを激励した。

コネが抜けたボランチにはMFショワニエール（ロサンゼルスFC）とMFサリバ（アンデルレヒト）を起用。立ち上がりはスイスにボールを支配されたが、前半のハイドレーションブレーク以降はカウンターなどでチャンスをつくり、FWのJ・デービッド（ユベントス）らのシュートでスイスゴールを脅かした。しかし、後半立ち上がりに縦パスを裏へ通されて失点すると、12分にも2点目を失った。

それでも、マーシュ監督の選手交代が流れを変えた。後半31分、自陣からのロングボールをサリバがペナルティーエリア手前で絶妙なトラップ。ツータッチでゴール前へ送ると、1分前に投入されたFWのP・デービッド（サンジロワーズ）が右足ボレーでゴールへ突き刺した。さらに猛攻を仕掛けて会場は総立ちとなったものの、1点及ばなかった。

カナダは2大会連続3度目のW杯出場。過去2回はいずれも1次リーグ3戦全敗で、今大会のカタール戦で初勝利を記録していた。

＜B組順位＞

(1)スイス 勝ち点7（2勝1分け）得点7 失点3 +4

(2)カナダ 勝ち点4（1勝1敗1分け）得点8 失点3 +5

(3)ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点5 失点6 -1

(4)カタール 勝ち点1（1分け2敗）得点2 失点10 -8