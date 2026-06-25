【「Re：ゼロから始める異世界生活」45巻】 6月25日 発売 価格：902円

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KADOKAWAは、小説「Re：ゼロから始める異世界生活」の45巻を6月25日に発売する。価格は902円。

本作はシリーズ累計1,600万部を突破している長月達平氏のライトノベル。TVアニメの4th season《奪還編》が8月12日から放送される予定となっている。

45巻では王選が本格的に加速するなか、ナツキ・スバルは王国の重鎮をその手にかけるクルシュ・カルステンを目にする。そして謀反人となったクルシュを追ったスバルもまた、反逆に加担したものとされてしまう。その一方、波乱の魔の手はエミリアと仲間たち、ルグニカ王国自体を邪悪な思惑で搦め捕っていく。

【「Re：ゼロから始める異世界生活」45巻あらすじ】

王国に追われるクルシュとスバル！ 大逃走の第十章！

『神龍教会』の『聖女』フィルオーレを新たな候補者に加え、本格的に加速する王選――その真意に迫ろうとしたナツキ・スバルが目にしたのは、王国の重鎮をその手にかけ、こちらに容赦のない剣気を向けるクルシュ・カルステンだった。謀反人として追われるクルシュを放っておけず、その背を追ったスバルもまた反逆に加担したとされる中、波乱の魔の手はエミリアと仲間たちを、そしてルグニカ王国そのものを邪悪な思惑で搦め捕っていく――。

「命の前で棒立ちになるな！ ここで人が死ぬなら、助けられない私たちのせいだ！」

大人気Ｗｅｂ小説、悲劇と理想の四十五幕。笑ってくれ。愚かでもやめられない、この最善を。



