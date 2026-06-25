【「緋弾のアリアXLV 玻璃の階塔」】 6月25日 発売 価格：902円

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KADOKAWAは、小説「緋弾のアリアXLV 玻璃の階塔」を6月25日に発売する。価格は902円。

本作はTVアニメ化もされた赤松中学氏のライトノベル。シリーズ累計発行部数は900万部を突破している。

45巻では東大受験に苦戦するキンジだったが、回復したちなを返してもらうため台湾へと向かうことに。そこで三国志の英雄の血と槍術を継ぐ少女・趙雲に邪魔をされ、“人間を超えた人間”同士が激突する。

【「緋弾のアリアXLV 玻璃の階塔」あらすじ】

武装探偵、通称『武偵』。

それは凶悪化する犯罪に対抗するため武装を許可された探偵である。

トップレベルのＳランク武偵・アリアの相棒に選ばれてしまった（普段は）ただの一般人・遠山キンジ。

キンジが東大受験に苦戦する中、藍幇の院美詩がコンタクトしてきた。レクテイアでちなを治療した女神・ウェゼルフーが、回復したちなを返しにこっちの世界へ来るというのだ。

ただし、ウェゼルフーが降臨を予告した場所は台湾。しかも養父のキンジにでなければちなを返してくれないらしい。

入試日程の間隙を縫って訪台したキンジは、三国志の英雄の血と槍術を継ぐ少女・趙雲に邪魔をされ――“人間を超えた人間”同士が激突する!!



