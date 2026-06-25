7月スタート『大空港〜GATE24〜』、新たなレギュラーキャスト9名が一挙解禁！

趣里がテレビ朝日系連続ドラマ初主演、クセ強ヒロイン役に挑む7月23日（木）スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』。

趣里演じる“比類なき観察眼”を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。

法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒していく姿を爽やかに描く。

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趣里をはじめ、眞栄田郷敦、板垣李光人、齊藤京子、そして柳葉敏郎、松雪泰子と豪華キャスト陣が続々と発表されるなか、新たなレギュラーキャストが一挙発表。

奥貫薫、秋元才加、加治将樹、街田しおん、嘉島陸、西村直人、椿原愛、そして田辺誠一に吹越満という実力派俳優たちが集結し、物語をより一層盛り上げていく。

◆多彩なキャストが出演決定！

「GATE24」に集められたメンバーは、万智（趣里）を筆頭に、エリート入管職員・早見圭一郎（眞栄田）や、現場たたき上げ税関職員・松山篤志（板垣）とクセの強いメンバーばかり。

当然、チーム立ち上げ当初は足並みがそろわない新設チーム「GATE24」だが、どんな状況下でもチームを笑顔で明るく盛り立ててくれるのが、奥貫薫演じるベテラン税関職員・玉井淳子だ。玉井は大の噂好きでもあり、空港内に独自の情報網を持っている。

ドラマ、映画、舞台と幾多の作品に出演し、透明感のある佇まいと深みのある演技で魅了し続ける奥貫が、本作ではチャーミングな一面を披露する。

万智の親友であり心安らぐ唯一の存在で、空港のグランドスタッフとして働く熊川千香を演じるのは、秋元才加。公私ともに万智を全力サポートしていく。

そして、クセ強な「GATE24」のまとめ役を任されるのが、統括審査官・清家昭彦。数々の作品で活躍するバイプレーヤー・加治将樹が、“長い物に巻かれろ”精神で何事もやり過ごしてしまう、ちょっと頼りない「GATE24」のリーダー・清家をコミカルに体現する。

また、万智と千香がよく訪れる空港内のモールにある蕎麦屋の店員・正岡亜弥子を演じるのは、街田しおん。本作では気さくな店員・亜弥子として万智たちを温かく迎える。

さらに、「GATE24」と何かと関わる警視庁国際犯罪対策課の刑事・中塚哲三を嘉島陸、千香とともに働くグランドスタッフ・陣直人を西村直人、「GATE24」に配属されたノンキャリアの上席入国審査官・名取紗良を椿原愛が演じるなど、多様な魅力を持つ俳優陣が続々参戦。

どんな演技合戦を繰り広げてくれるのか、そして彼らによって“空港の寄せ集めチーム”がどう覚醒していくのか、期待が高まる。

◆「GATE24」の敵か味方か…？

さらに、「GATE24」を取り巻く重要人物として、日本映像界で走り続けるベテラン俳優、田辺誠一と吹越満が登場。

田辺が演じるのは、関東国際空港の空港長・池浦隆洋。「GATE24」の実験的な試みに懸念を抱いていて、快く思っていない。「GATE24」の反対勢力の様相を見せるが、はたしてチームにどんな影響をもたらすのか。

そして吹越が演じるのは、中塚の上司である警視庁国際犯罪対策課の刑事・井内崇也。国際犯罪を扱うエキスパートで、犯罪組織撲滅のためなら犯罪者の入国をも容認する井内たちは、水際阻止を徹底する「GATE24」と激しく対立する一方、必要とあらば連携することも。

物語にどんなスパイスを与えてくれるのか、注目だ。