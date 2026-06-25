7月14日よりTBS系にて放送がスタートする松本若菜主演のTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』に登場するオリジナルキャラクターが公開された。

参考：『君の好きは無敵』ポスタービジュアル公開 “正反対”な松本若菜×佐野勇斗の姿が

完全オリジナルストーリーである本作は、世界に広がり続ける日本の“かわいい文化”を生み出すキャラクタービジネス業界を舞台に、松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈と、M!LKの佐野勇斗演じる偏屈変人訳ありキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、たった2人で世界的大人気キャラクター誕生を目指す姿を描くラブコメディ。

公開されたのは、ベリーグッドベリー、シニカルモルコ、シニカルモルコとどこか似ている白くてふわふわとした謎のキャラクター、そしてポスタービジュアルにも登場している全貌が見えないキャラクターの4体。先日公開されたティザー映像にも姿を見せており、その正体が明らかになった。

ベリーグッドベリーは、キャラクター会社・MERRYが誕生した頃に、デザイナーの門戸鞠子（白石加代子）によって生み出されたキャラクター。世界中がしあわせになるように、落ち込んでいる人をみつけたらそばに現れてすべてを肯定してくれるピンクのうさぎの女の子で、発表当時大ヒットしMERRYの存在を世に広めた立役者だが、現在は人気も知名度も低迷気味という設定だ。

シニカルモルコは3年前に誕生し、社会現象といっても過言ではないほど大ヒット中のMERRY発のキャラクター。「そういうの、フッ」がキメ台詞で、「かわいいモルモットがシニカルな言葉を吐き捨てる」という意外なギャップがSNSで大ヒットし、業績が低迷していたMERRYをV字回復へ導いたという背景を持つ。

また、まっしろでほわんとした雰囲気の謎キャラクターは、頭上の特徴的なふわふわや全体のフォルムがシニカルモルコと似ているが、雰囲気は異なり、頬には米粒のようなものがついている。

さらに、第1弾ティザー映像で喧嘩する杏奈と瀬尾を仲直りさせるかのようにくっつけていたバターイエローのキャラクターは、ポスタービジュアルでは窓の外から大きな耳と赤いリボンのついたちょんまげのようなものがちらりとのぞいており、全貌が見えないキャラクターとなっている。（文＝リアルサウンド編集部）