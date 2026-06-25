7月9日よりフジテレビ系で放送がスタートする木曜劇場『ラストノート』の主題歌が、椎名林檎による書き下ろし楽曲「裸」に決定した。

参考：timelesz 寺西拓人のドラマ主演は「絶好のタイミング」 “大人の純愛”で映像界でも飛躍へ

本作は、内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務める完全オリジナル脚本の大人の純愛ドラマ。環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を描く。

脚本は『夫よ、死んでくれないか』（テレ東系）、『やんごとなき一族』（フジテレビ系）の的場友見が担当。演出は『PICU 小児集中治療室』（フジテレビ系）、『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）の相沢秀幸と、『義母と娘のブルース』（TBS系）、『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）の中前勇児が務める。プロデュースは『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』（フジテレビ系）、『あなたがしてくれなくても』（フジテレビ系）の三竿玲子が担当する。

椎名にとって木曜劇場への主題歌提供はソロとして初。これまで連続テレビ小説『カーネーション』（2011年／NHK総合）の主題歌「カーネーション」、『ヤスコとケンジ』（2008年／日本テレビ系）の主題歌「雨傘」、『熱海の捜査官』（2010年／テレビ朝日系）の主題歌「天国へようこそ」、『カルテット』（2017年／TBS系）の主題歌「おとなの掟」など、数多くの主題歌を書き下ろしてきた椎名。フジテレビ系ドラマへの主題歌提供は、『鴨、京都へ行く。－老舗旅館の女将日記－』（2013年／フジテレビ系）の主題歌「いろはにほへと」以来、13年ぶりとなる。

主題歌「裸」は、椎名による作詞・作編曲の新曲。楽曲制作には、近年の音源制作やライブ活動でお馴染みであり、今春開催した全国ツアー『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』での演奏も記憶に新しい、石若駿（drums）、鳥越啓介（bass）、名越由貴夫（guitar）、林正樹（wurlitzer）が集結。バンドサウンドと椎名の剥き出しの語りが拮抗する楽曲となっている。「大人ぶることをやめた大人たちが、人生で最も激しい恋へと導かれていく」、主人公の心情に寄り添う主題歌「裸」は、『ラストノート』初回放送内にてオンエアされる。

プロデューサーの三竿は「その楽曲の数々に心を掴まれ続けてきた椎名林檎さんに、主題歌を書き下ろしていただけたことを大変光栄に思います」とコメントを寄せている。

■三竿玲子（プロデューサー）コメントその楽曲の数々に心を掴まれ続けてきた椎名林檎さんに、主題歌を書き下ろしていただけたことを大変光栄に思います。人生を諦めかけていた主人公たちがもう一度恋をし、前を向こうとする――心の中に押し込めてフタをしてきた感情が溢れだす時、椎名さんの歌がエンジンとなり、『ラストノート』の世界に寄り添い力強く彩ってくださる…そんな素敵な楽曲です。ドラマとともに、多くの方の心に届くことを願っています。ぜひ、初回オンエアを楽しみにお待ちください。（文＝リアルサウンド編集部）