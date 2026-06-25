株式投資の成果を左右するのは、銘柄選びだけではありません。売買のタイミングも重要です。株で利益を出し続けている人たちは、チャートのどこを見て売買を判断するのでしょうか。「チャートで、売りや買いの勢いを読み取る」と話すのは、2000億円超を運用した元ファンドマネジャーで、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、ローソク足を使った売買判断のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

ローソク足で、投資家の心理が見えてくる

相場の強弱を見極めるうえで欠かせないのが、ローソク足です。

ローソク足は、単なる値動きの記録ではありません。そこには、売り手と買い手の攻防や、投資家たちの心理が映し出されています。

次の2つのチャートを見比べてみてください。

もし今、手元に資金が必要で、どちらか一方を売らなければならないとしたら、あなたは、A社とB社のどちらを売りますか？

パッと見ただけでも、なんとなく「強そう」「弱そう」という印象を受けるはずです。

一般的には、陽線が多ければ強そうに見え、陰線が多ければ弱そうに見えます。「その見方は間違いではない」と窪田さんは言います。

ただし、本数だけではなく「長さ」にも注目する必要がありそうです。

A社は陽線の本数こそ多いものの、陰線が長いのが特徴です。一方のB社は陰線が多いものの、要所で大きな陽線が現れています。

この違いをどう考えればよいのでしょうか。

ローソク足は「本数」よりも「長さ」が重要

ローソク足を見るときは、陽線や陰線の本数よりも、「長さに注目したい」と窪田さんは言います。

A社では、短い陽線が何本も続いて少しずつ上昇しても、その後に現れる1本の大陰線が、それまでの上昇分を一気に帳消しにしています。しかも、それが3度も繰り返されています。この価格帯では買い手よりも売り手の力が強いことがうかがえます。

買い手からすると、「ここまで上がっても結局売りに押し戻される」と感じるため、次第に買いが入りにくくなります。そこへ売りが重なれば、株価はさらに下落しやすくなるでしょう。

一方のB社は逆です。

短い陰線が続いたところで、その後に現れる大陽線が下落分を一気に取り返しています。売り手は次第に積極的に売りにくくなり、相場の主導権が買い手へと移りつつあります。

一見すると、A社もB社も50円程度の値幅の中で行ったり来たりしているだけに見えます。しかしローソク足を丁寧に見ると、その裏にある、買い手と売り手の攻防の違いが浮かび上がってきます。

もっとも、窪田さんは「ローソク足だけで売買を判断してはいけない」とも強調しています。

ローソク足は相場の強弱を感じ取るための有効なツールですが、それ単独で強力な売買シグナルになるわけではないと語ります。特に重要なのが、売買高とセットで確認することです。

例えば、大きな売買高を伴って、大陽線が出れば、一気に大勢の投資家が買いに来ていることが読み取れて、ローソク足単独で判断するよりも、さらに買いの勢いが強いことがわかります。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）