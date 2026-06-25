子どもを「漢字学習ギライ」にする親の絶対NGワードとは？
30年以上に渡り、たくさんの生徒を指導してきましたが、親御さんからの「うちの子は漢字が苦手で、テストでも点数が取れない」「面倒くさがって漢字練習をしてくれない」といった悩みの声は尽きません。
実は、大人の間違った指導が、子どもを「漢字練習ギライ」にさせているかもしれません。子どもを漢字学習や漢字練習から遠ざけてしまう親のNG行動についてご紹介します。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之）
子どもが「漢字練習ギライ」になる
3つの理由とは？
なぜ子どもが漢字練習をしてくれないのか。
答えは、漢字練習が「嫌いだから」に尽きます。
そして、その原因は大人がつくっている可能性もあるのです。主に3つの理由から、子どもは漢字練習嫌いになりがちです。
（1）ゴールが見えない
漢字練習をしたとしても、すぐに学校や塾のテストでは別の漢字が出題されます。ゴールのないマラソンのようなものです。
「どこまでやれば良いかわからない」ものに対して、子どもたちは頑張ってくれません。
気づけば、一年中「漢字練習をしなさい」と言っていないでしょうか？
小学生であれば、まずは「1026文字」を覚えればいいんだというゴールを示してあげることが大事です。
現在の学習指導要領では、小学校で習う漢字は次のように配当されています。
学年 字数
1年 80字
2年 160字
3年 200字
4年 202字
5年 193字
6年 191字
もちろん漢字の難易度は違いますが、3〜4年生の配当漢字が多いことにも気づきます。つまり、この時期の漢字練習の習慣づけが重要だということです。