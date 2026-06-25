30年以上に渡り、たくさんの生徒を指導してきましたが、親御さんからの「うちの子は漢字が苦手で、テストでも点数が取れない」「面倒くさがって漢字練習をしてくれない」といった悩みの声は尽きません。

実は、大人の間違った指導が、子どもを「漢字練習ギライ」にさせているかもしれません。子どもを漢字学習や漢字練習から遠ざけてしまう親のNG行動についてご紹介します。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之）

子どもが「漢字練習ギライ」になる

3つの理由とは？

なぜ子どもが漢字練習をしてくれないのか。

答えは、漢字練習が「嫌いだから」に尽きます。

そして、その原因は大人がつくっている可能性もあるのです。主に3つの理由から、子どもは漢字練習嫌いになりがちです。

（1）ゴールが見えない

漢字練習をしたとしても、すぐに学校や塾のテストでは別の漢字が出題されます。ゴールのないマラソンのようなものです。

「どこまでやれば良いかわからない」ものに対して、子どもたちは頑張ってくれません。

気づけば、一年中「漢字練習をしなさい」と言っていないでしょうか？

小学生であれば、まずは「1026文字」を覚えればいいんだというゴールを示してあげることが大事です。

現在の学習指導要領では、小学校で習う漢字は次のように配当されています。

学年 字数

1年 80字

2年 160字

3年 200字

4年 202字

5年 193字

6年 191字

もちろん漢字の難易度は違いますが、3〜4年生の配当漢字が多いことにも気づきます。つまり、この時期の漢字練習の習慣づけが重要だということです。

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