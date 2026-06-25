これはサッカー選手の夫もメロメロ…韓国美人アナ、夜の海辺で見せたプライベートSHOTに反響

韓国代表歴を持つサッカー選手を夫に持つ女性アナウンサー、クァク・ミンソンの近況SHOTがファンを魅了している。

【写真】こりゃ夫も惚れる…クァク・ミンソンの大胆水着ショット

クァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新。「少し汚くても大丈夫だよね？私はホットな釜山女子だから！」とキャプションに綴り、釜山の人気スポットで知られる海雲台を訪れた際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、白地の黒のドット柄が施されたホルターネックのトップスに黒のフレアスカートを組み合わせたコーディネートで、さまざまなキュートなポーズを披露するクァク・ミンソンが写っている。

目鼻立ちの整った顔立ちはさることながら、タイト目なトップスからあらわになった華奢な肩のライン、メリハリ感のあるスタイルの良さでファンを魅了したクァク・ミンソン。この投稿には、「本物の人形かと思った」「可愛すぎます！」「海辺の女神だ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

クァク・ミンソンは1992年3月4日生まれの34歳。大学を経て2016年にMTNのアナウンサーとしてデビューし、ゲーム専門チャンネルなどを経て現在はSTARITエンターテインメント所属で芸能活動を行っている。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務めており、自身のSNSでサッカーチームのユニホームを着用した写真を多く投稿することから“サッカー女神”の愛称も持つ。

そんなクァク・ミンソンは、2023年12月に7歳年下のプロサッカー選手で元韓国代表のソン・ミンギュとの熱愛説が報じられ、昨年12月に結婚式を挙げた。昨年5月には、ソン・ミンギュが公式戦で得点した直後、カメラに向かって片膝をつき指輪を捧げるような“公開プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露して注目を集めた。