年間100世帯以上の相談にのる発達障害専門のFPで、ADHD当事者でもある岩切健一郎氏が書いた『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』が発売中だ。本書には「ここまで寄り添ってくれるお金の本は初めて！」「お金に苦手感のある人は全員読んだ方がいい」など、発達障害の有無にかかわらず、多くの口コミが寄せられている。

同書の刊行に寄せて、著述家でADHD当事者でもある小鳥遊（たかなし）さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

※現在、正式な診断名は「発達障害」から「神経発達症」へ変更になっていますが、この連載では広く知られている「発達障害」という表現を用います。

練習場代を立て替え続けた黒歴史

大学時代、所属していたオーケストラサークルで「練習場係」をやっていたことがあります。

係の仕事に「練習場代の支払い」がありました。これが私には鬼門でした。

いったん立て替えて、

↓

領収書を受け取って、

↓

サークルの会計係に精算してもらう。

このシンプルな流れ。とにかく、これができませんでした。

領収書は財布の中でどんどんクシャクシャになっていきました。

「あとで精算の申請をしよう」と思っているうちに時間が過ぎ、勝手に引け目を感じてどんどん気まずくなる。

そして、さらに時間が経ち、領収書は、よりクシャクシャ化が進み、もはや紙屑に近い見た目になっていく。

そうなった領収書は、他のクシャクシャ書類とともに、財布から出されて家の引き出しに入れられ、別の書類に紛れていきます。どこの練習場の、いつの領収書が、どれくらいあるのか分からなくなっていきます。

金額も馬鹿になりません。

演奏会は年に3回。

1回の演奏会で練習は20回前後。

練習場代は1回あたり平均して1万円程度。

ざっと計算しても年間60万円となります。

当然、そんな金額を自分のお金で払えるわけもなく、親に「いったん立て替えるお金が必要だから」と頼んでお金をもらっていました。もちろん、精算できないので返せません。

今思えば、かなりひどい話です。

当時の私は、発達障害という言葉も、ADHDという概念も、ほとんど知らず、自分に何が起きているのかを説明できませんでした。

「なんとかなる」から、

「いや、でもできない」となり、

「なんで自分はこんなにだらしないんだ」と続く一連の流れを延々と繰り返し、

黒歴史となっていきました。

そして黒歴史の積み重ねに比例して、自信も失っていきました。

「ちゃんとする」ではなく、仕組みで解決する

『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』には、こんな箇所があります。

困りごとを、特性によるものなのか、そうでないのかに分けることは非常に大切です。

なぜなら、それぞれの困りごとに対するアプローチがまったく異なるからです。



『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』（P.38）

本の中では、「ついお金を使ってしまうので貯金できない」と困っている人に、「毎月3万円貯めましょう」と言っても、それは解決にならない、という話が出てきます。

「これは、私の話だ」と思いました。

「領収書はなくさないように、財布にきれいに畳んで入れておきましょう」

「会計係に早めに連絡しましょう」

というアドバイスは、もちろん、一般論としては正しいのです。

でも、「やるべきことが分かっている」ことと、「それを自分が実行できる」ことは、まったく別の話です。

そして、発達障害の特性が絡む困りごとは、このズレが起きやすいのです。

予定を見通して先に会計係へ連絡したり、領収書をなくさず保管したり、といったことが当時の私にとっては苦手が集中する領域でした。

だから、本当は「ちゃんとする」方向に努力するよりも、仕組みで逃がすべきだったのです。

たとえば、

「領収書を財布に入れず、もらった瞬間に、専用の袋や箱に入れる」。

あるいは、

「練習場代の支払いと精算だけは別の人にお願いする」。

「支払い予定を自分ひとりで管理せず、会計係にも共有する」。

今なら、いろいろな方法を考えられます。

でも当時の私は、「自分がちゃんとしていないから悪い」としか考えられませんでした。

困りごとを、特性によるものなのか、そうでないのかに分ける。

これは、自分を甘やかすための考え方ではありません。

むしろ、問題解決の精度を上げるための考え方です。特性上、どうしても起きやすいことがある。そこに根性論をぶつけても、うまくいかないことが多い。

だったら、戦略を変えるしかありません。

人に頼り、物に頼り、仕組みに頼る。

自分の意思や記憶力だけに頼らない。

『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』は、まさにその「戦略を変える」ための本だと思いました。お金の本ですが、単に節約術や家計管理のテクニックを教える本ではありません。

発達障害の診断がある人だけでなく、お金の管理が苦手な人、領収書や精算が苦手な人、貯金や支払いの管理で何度も失敗してきた人、そして、「自分はだらしない」と思い込みすぎている人に、ぜひ読んでほしいです。