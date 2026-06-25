【事務仕事】「他の人は簡単にできる事が、なぜ自分は苦手なのか…」と思ってる人へ伝えたいこと
年間100世帯以上の相談にのる発達障害専門のFPで、ADHD当事者でもある岩切健一郎氏が書いた『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』が発売中だ。本書には「ここまで寄り添ってくれるお金の本は初めて！」「お金に苦手感のある人は全員読んだ方がいい」など、発達障害の有無にかかわらず、多くの口コミが寄せられている。
同書の刊行に寄せて、著述家でADHD当事者でもある小鳥遊（たかなし）さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）
※現在、正式な診断名は「発達障害」から「神経発達症」へ変更になっていますが、この連載では広く知られている「発達障害」という表現を用います。
練習場代を立て替え続けた黒歴史
大学時代、所属していたオーケストラサークルで「練習場係」をやっていたことがあります。
係の仕事に「練習場代の支払い」がありました。これが私には鬼門でした。
いったん立て替えて、
↓
領収書を受け取って、
↓
サークルの会計係に精算してもらう。
このシンプルな流れ。とにかく、これができませんでした。
領収書は財布の中でどんどんクシャクシャになっていきました。
「あとで精算の申請をしよう」と思っているうちに時間が過ぎ、勝手に引け目を感じてどんどん気まずくなる。
そして、さらに時間が経ち、領収書は、よりクシャクシャ化が進み、もはや紙屑に近い見た目になっていく。
そうなった領収書は、他のクシャクシャ書類とともに、財布から出されて家の引き出しに入れられ、別の書類に紛れていきます。どこの練習場の、いつの領収書が、どれくらいあるのか分からなくなっていきます。
金額も馬鹿になりません。
演奏会は年に3回。
1回の演奏会で練習は20回前後。
練習場代は1回あたり平均して1万円程度。
ざっと計算しても年間60万円となります。
当然、そんな金額を自分のお金で払えるわけもなく、親に「いったん立て替えるお金が必要だから」と頼んでお金をもらっていました。もちろん、精算できないので返せません。
今思えば、かなりひどい話です。
当時の私は、発達障害という言葉も、ADHDという概念も、ほとんど知らず、自分に何が起きているのかを説明できませんでした。
「なんとかなる」から、
「いや、でもできない」となり、
「なんで自分はこんなにだらしないんだ」と続く一連の流れを延々と繰り返し、
黒歴史となっていきました。
そして黒歴史の積み重ねに比例して、自信も失っていきました。
「ちゃんとする」ではなく、仕組みで解決する
『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』には、こんな箇所があります。
なぜなら、それぞれの困りごとに対するアプローチがまったく異なるからです。
『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』（P.38）
本の中では、「ついお金を使ってしまうので貯金できない」と困っている人に、「毎月3万円貯めましょう」と言っても、それは解決にならない、という話が出てきます。
「これは、私の話だ」と思いました。
「領収書はなくさないように、財布にきれいに畳んで入れておきましょう」
「会計係に早めに連絡しましょう」
というアドバイスは、もちろん、一般論としては正しいのです。
でも、「やるべきことが分かっている」ことと、「それを自分が実行できる」ことは、まったく別の話です。
そして、発達障害の特性が絡む困りごとは、このズレが起きやすいのです。
予定を見通して先に会計係へ連絡したり、領収書をなくさず保管したり、といったことが当時の私にとっては苦手が集中する領域でした。
だから、本当は「ちゃんとする」方向に努力するよりも、仕組みで逃がすべきだったのです。
たとえば、
「領収書を財布に入れず、もらった瞬間に、専用の袋や箱に入れる」。
あるいは、
「練習場代の支払いと精算だけは別の人にお願いする」。
「支払い予定を自分ひとりで管理せず、会計係にも共有する」。
今なら、いろいろな方法を考えられます。
でも当時の私は、「自分がちゃんとしていないから悪い」としか考えられませんでした。
困りごとを、特性によるものなのか、そうでないのかに分ける。
これは、自分を甘やかすための考え方ではありません。
むしろ、問題解決の精度を上げるための考え方です。特性上、どうしても起きやすいことがある。そこに根性論をぶつけても、うまくいかないことが多い。
だったら、戦略を変えるしかありません。
人に頼り、物に頼り、仕組みに頼る。
自分の意思や記憶力だけに頼らない。
『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』は、まさにその「戦略を変える」ための本だと思いました。お金の本ですが、単に節約術や家計管理のテクニックを教える本ではありません。
発達障害の診断がある人だけでなく、お金の管理が苦手な人、領収書や精算が苦手な人、貯金や支払いの管理で何度も失敗してきた人、そして、「自分はだらしない」と思い込みすぎている人に、ぜひ読んでほしいです。