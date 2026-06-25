注目の20歳MFが１Ｇ１Ａ！ スイスが２−１勝利、カナダとの直接対決を制して首位通過【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月24日、グループステージＢ組の最終節が開催。スイス代表対カナダ代表の一戦が、BCプレイス・バンクーバーで行なわれた。
勝点４で並ぶ両チーム。首位突破をかけた大一番で、立ち上がりからボールを握るのはスイス。11分にはエムボロが決定的なシュートも、GKクレポーの好守に阻まれる。
カナダは堅実に守りながら、徐々に前に出ていく場面を増やす。33分にはスピーディな攻撃からラリンが惜しいシュートを放つ。
拮抗した展開で、両チームとも相手ゴール前に迫っても、フィニッシュの精度が今一つでゴールをこじ開けられない。試合はスコアレスで折り返す。
後半が始まって、いきなりスイスが試合を動かす。46分、右サイドを抜け出したマンザンビの折り返しをファーで収めたバルガスが、ニアを狙った鋭いシュートでネットを揺らした。
スイスは57分に追加点をゲット。エムボロのポストプレーからマンザンビが力強い一撃をねじ込む。先制点を演出した注目の20歳MFが、今度は自らゴールを決めた。
２点を追うカナダは、76分に反撃弾。ハイドレーションブレイク明けに投入されたＰ・デイビッドが、サリバのクロスをダイレクトで押し込んだ。
その後は一進一退の攻防が続くなかで、スコアボードは動かず。リードを守り抜いたスイスが２−１で勝利し、勝点を７に伸ばしてグループ首位通過を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
勝点４で並ぶ両チーム。首位突破をかけた大一番で、立ち上がりからボールを握るのはスイス。11分にはエムボロが決定的なシュートも、GKクレポーの好守に阻まれる。
カナダは堅実に守りながら、徐々に前に出ていく場面を増やす。33分にはスピーディな攻撃からラリンが惜しいシュートを放つ。
後半が始まって、いきなりスイスが試合を動かす。46分、右サイドを抜け出したマンザンビの折り返しをファーで収めたバルガスが、ニアを狙った鋭いシュートでネットを揺らした。
スイスは57分に追加点をゲット。エムボロのポストプレーからマンザンビが力強い一撃をねじ込む。先制点を演出した注目の20歳MFが、今度は自らゴールを決めた。
２点を追うカナダは、76分に反撃弾。ハイドレーションブレイク明けに投入されたＰ・デイビッドが、サリバのクロスをダイレクトで押し込んだ。
その後は一進一退の攻防が続くなかで、スコアボードは動かず。リードを守り抜いたスイスが２−１で勝利し、勝点を７に伸ばしてグループ首位通過を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！