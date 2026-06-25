首位通過は得失点差勝負か…森保一監督「大量得点を狙ってバランスを崩して、バラバラになることの方がリスク」

首位通過は得失点差勝負か…森保一監督「大量得点を狙ってバランスを崩して、バラバラになることの方がリスク」