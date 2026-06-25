「能力はめちゃくちゃ高い」スウェーデン戦で初先発か。22歳DFに長友佑都が賛辞。「まだまだ腹から（声が）出ていない」と注文も【W杯】
日本代表は現地６月25日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦する。
この試合で初先発の可能性があるDF鈴木淳之介は24日の前日練習で髪をカットして登場した。
その22歳のDFについて、長友佑都は「なんからしくないヘアスタイルですけど、まあ気合入ってるなと思いました」と話し、こうエールを贈った。
「彼もワールドカップは初めてなんで、思い切って。能力はめちゃくちゃ高いんで。出せるように、ライバルであり仲間でもあるので、アドバイスをしっかりやってきたので」
だだ、注文もつけた。
「まだまだ腹から（声が）出てないですね。僕が見本を見せるので、仕上がってるんで」
39歳の重鎮も実力を認めるDFは、スウェーデン戦で躍動するか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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この試合で初先発の可能性があるDF鈴木淳之介は24日の前日練習で髪をカットして登場した。
その22歳のDFについて、長友佑都は「なんからしくないヘアスタイルですけど、まあ気合入ってるなと思いました」と話し、こうエールを贈った。
「彼もワールドカップは初めてなんで、思い切って。能力はめちゃくちゃ高いんで。出せるように、ライバルであり仲間でもあるので、アドバイスをしっかりやってきたので」
だだ、注文もつけた。
「まだまだ腹から（声が）出てないですね。僕が見本を見せるので、仕上がってるんで」
39歳の重鎮も実力を認めるDFは、スウェーデン戦で躍動するか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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