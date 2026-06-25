「能力はめちゃくちゃ高い」スウェーデン戦で初先発か。22歳DFに長友佑都が賛辞。「まだまだ腹から（声が）出ていない」と注文も【W杯】

「能力はめちゃくちゃ高い」スウェーデン戦で初先発か。22歳DFに長友佑都が賛辞。「まだまだ腹から（声が）出ていない」と注文も【W杯】