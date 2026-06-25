人生が好転する「ひとりごと」とは？
「どうせ無理だ」「私なんて……」。私たちは知らず知らずのうちに、自分に向かって“ひとりごと”をつぶやいています。実は、その言葉が人生を良くも悪くも左右しているかもしれません。では、人生が好転する人は、どんな言葉を自分にかけているのでしょうか。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）より、そのヒントを一部抜粋・再編集して紹介します。
「どんな問いかけで1日を始めるか」で気分も行動も変わる
人の思考は、自分に投げかけている質問によって決まります。
「今日しなければならないことはなんだろう？」
「なんで会社にいかなきゃいけないんだろう？」
そんな質問をしていたら、エネルギーが下がったり、しなければいけないことがたくさん浮かんだりして、集中力が分散してしまうでしょう。
1日の始まりに、どこに意識を向けて過ごすか。それを気分まかせにしないことです。
私のお気に入りの質問は、
「今日、私をワクワクさせてくれるものはなんだろう？」
です。
いつも気分が悪い人は、気分が悪くなる「問いかけ」をしている
私が不調だった時期は、
「なんで調子が悪いんだろう？」
「なんで疲れているんだろう？」
「なんでやる気が出ないんだろう？」
と、朝イチからそんな問いかけばかりしていました。
うまくいかない理由ばかり浮かぶので、当然エネルギーが停滞してしまいます。
気分も上がらず、体もぐったりで、朝からどんよりスタートしていました。
「今日、ワクワクすることはなんだろう？」
一方で「ワクワクすることは何か？」と問いかけるようにすると、まったく同じ予定であっても、その予定の「ワクワクするところ」が思い浮かぶようになります。
たとえば、部屋の片付けをする場合は、「部屋の片付けでワクワクすることは何？」と自分に問いかけます。
そうすると、「片付けのビフォー・アフターがはっきりするのがワクワクする。片付けたあと、自分が気持ちよく過ごせることにワクワクする」などが浮かんできます。
気分が下がっているとき、気分を下げるような問いかけをしています。
気分を上げるには、気分を上げるような問いかけをすればいいだけです。
人生が前向きになる「問いかけ」とは？
認知神経科学者のマリサ・カラスコは次のように述べています。
「注意を向けた対象は実際よりコントラストが強く見える」
つまり、人は意識を向けたものが拡大して見えるのです。
ほかにもおすすめな問いかけは、
・今日、私が感謝できることはなんだろう？
・今日、私が愛情を注げることはなんだろう？
・今日、私が貢献できることはなんだろう？
・今日、私が成長できることはなんだろう？
これらの問いかけをすることで、主体的に動けるのを実感できるはずです。
（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・再構成を行ったものです）