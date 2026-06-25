椎名林檎、新曲「裸」が内田有紀×寺西拓人W主演ドラマ『ラストノート』主題歌に決定

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フジテレビ系木曜劇場『ラストノート』へ、ドラマ主題歌となる新曲「裸」を椎名林檎が書き下ろした。

■主題歌「裸」は『ラストノート』初回放送内にて初オンエア予定

椎名はこれまでも連続テレビ小説『カーネーション』（NHK/2011 年）の主題歌「カーネーション」『ヤスコとケンジ』（日テレ系/2008 年）の主題歌「雨傘」『熱海の捜査官』（テレ朝系/2010 年）の主題歌「天国へようこそ」『カルテット』（TBS/2017 年）の主題歌「おとなの掟」など、鮮烈な印象を残す数多くの主題歌を書き下ろしてきた。

なお、フジテレビ系ドラマへの主題歌提供は『鴨、京都へ行く。-老舗旅館の女将日記-』（フジテレビ系/2013 年）の主題歌「いろはにほへと」以来13年ぶり、木曜劇場への主題歌提供は初となる。

内田有紀、寺西拓人のダブル主演の起用がすでに話題となっている『ラストノート』は、交わるはずのなかった男女が導かれる、人生でもっとも激しい恋を完全オリジナル脚本で描く大人の純愛ドラマ。

同ドラマ主題歌の制作依頼を受けた椎名林檎が作詞/作編曲した新曲「裸」。楽曲制作では、近年の音源制作やライブ活動ではお馴染み、そして2026年3月17日から5月28日にかけて開催した全国ツアー『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』での名演も記憶に新しい、石若駿（Dr）鳥越啓介（Ba）名越由貴夫（Gu）林正樹(Wurlitzer）が集結。手練れの彼らによるバンド・サウンドと椎名の剥き出しの語りが拮抗する本作。

「大人ぶることをやめた大人たちが、人生で最も激しい恋へと導かれていく」主人公の心情に寄り添う主題歌「裸」は、7月9日22時からの『ラストノート』初回放送内にて初オンエア予定。

■番組情報

フジテレビ系『ラストノート』

07/09（木）スタート

毎週木曜22:00～22:54

出演：内田有紀、寺西拓人

坂井真紀、桜井日奈子、草川拓弥、徳井義実、佐々木蔵之介 他

脚本：的場友見

主題歌：椎名林檎『裸』（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

■関連リンク

椎名林檎 OFFICIAL SITE

https://www.kronekodow.com/

『ラストノート』番組公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/lastnote/