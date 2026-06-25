　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1500円高の7万1060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては1885.03円高。出来高は1万2504枚だった。

　TOPIX先物期近は4022ポイントと前日比49.5ポイント高、TOPIX現物終値比58.24ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71060　　　　 +1500　　　 12504
日経225mini 　　　　　　 71075　　　　 +1525　　　258747
TOPIX先物 　　　　　　　　4022　　　　 +49.5　　　 13687
JPX日経400先物　　　　　 36475　　　　　+475　　　　 647
グロース指数先物　　　　　 686　　　　　　+5　　　　 481
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース