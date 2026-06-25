日経225先物：25日夜間取引終値＝1500円高、7万1060円
25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1500円高の7万1060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては1885.03円高。出来高は1万2504枚だった。
TOPIX先物期近は4022ポイントと前日比49.5ポイント高、TOPIX現物終値比58.24ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71060 +1500 12504
日経225mini 71075 +1525 258747
TOPIX先物 4022 +49.5 13687
JPX日経400先物 36475 +475 647
グロース指数先物 686 +5 481
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4022ポイントと前日比49.5ポイント高、TOPIX現物終値比58.24ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71060 +1500 12504
日経225mini 71075 +1525 258747
TOPIX先物 4022 +49.5 13687
JPX日経400先物 36475 +475 647
グロース指数先物 686 +5 481
東証REIT指数先物 売買不成立
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