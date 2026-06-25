バレーボール女子SVリーグに属するヴィクトリーナ姫路は24日、公式HPを更新。秋本美空選手が2026-27シーズン、イタリア・セリエA「UYBA Volley Busto Arsizio」へレンタル移籍すると発表しました。

秋本選手は2006年生まれ19歳で、共栄学園高等学校出身のアウトサイドヒッター。母が元日本代表の大友愛さんです。現在行われているネーションズリーグでは日本代表にも選出されています。

昨季は同じくレンタル移籍でドイツ・ブンデスリーガ1部「Dresdner SC」の一員でプレー。2年連続で海外挑戦となりました。

▽秋本美空選手コメント

このたび、2026-27シーズンから、イタリア・セリエAの『UYBA Volley Busto Arsizio』へレンタル移籍することになりました。世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたいと思っています。同じチームには、関選手や和田選手といった日本人選手も在籍しています。お互いに高め合いながら頑張りたいと思うので、これからも見守ってもらえると嬉しいです。