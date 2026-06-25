「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）

函館から駆けつけた横山武の手綱に、リッツパーティーが鋭く応えた。２４日、美浦Ｗの３頭併せ。道中は鞍上と呼吸を合わせ、直線は馬なりのまま鋭く加速した。６Ｆ８１秒８−３６秒８−１１秒３をマークし、シグムンド（５歳２勝クラス）に２馬身、フレイムジョーカー（７歳障害未勝利）には１馬身先着を決めた。

横山武は「左右両方に馬を置いたのもありますが、左右差はだいぶ改善が見られます。（初の）右回りに関しても気にしていません」と好感触を伝える。岩戸師も「３頭併せの真ん中に入れる形で、最後に前へ出るのは予定通り。ハンデも手頃だし、恥ずかしい競馬にはならないと思う」と手応えをにじませた。

例年、北海道を主戦場としている横山武にとって、夏の福島参戦は２０年以来。６年ぶりのスポット参戦にも勝負気配が漂う。「まだ緩さが残っているし、本格化は４歳になってからかな。それでも期待しています」と、成長途上としながらも素質を高く買っている。週末の天候が心配されるが、開幕週なら大きな割り引きにはならない見立て。「ハンデ（５４キロ）も予想通り。スタートと枠がかみ合えばチャンスがあると思います」。北の主戦場を離れて駆けつける鞍上が、みちのくの夏を盛り上げる。