「有力馬次走報」（２４日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆宝塚記念９着のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）はレントゲン検査の結果、右前の橈骨遠位端に骨膜が出ているため社台ホースクリニックでクリーニング処置を行うことになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。現在は滋賀県のＮＦしがらきで放牧中。福島県のＮＦ天栄を経由し、北海道のＮＦ空港に移動する予定。

◆ＮＨＫマイルＣ５着のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永）はセントウルＳ（９月６日・阪神、芝１２００メートル）で始動予定。薫風Ｓを勝ってオープン入りした僚馬のメイショウハチロー（牡４歳）は東海Ｓ（７月２６日・中京、ダート１４００メートル）を視野に調整される。

◆栗東・須貝勢の動向。新潟記念５着のヴェローチェエラ（牡５歳）は調整が間に合えば、札幌記念（８月１６日・札幌、芝２０００メートル）へ。しらさぎＳ７着のブエナオンダ（牡５歳）は関屋記念（７月２６日・新潟、芝１６００メートル）に向かう。中山牝馬Ｓ１５着のクリノメイ（牝４歳）はクイーンＳ（８月２日・札幌、芝１８００メートル）、愛知杯９着のリラボニート（牝５歳）は巴賞（７月１２日・函館、芝１８００メートル）を予定。

◆府中牝馬Ｓ５着のコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢）はクイーンＳを目指す。「いったん放牧に出して、問題がなければ」と菊沢師。

◆兵庫チャンピオンシップを制したサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博）は東京盃（１０月８日・大井、ダート１２００メートル）を目標にする。

◆ジューンＳ１０着のメリオーレム（牡５歳、栗東・友道）は七夕賞（７月１２日・福島、芝２０００メートル）へ。

◆ヴィクトリアＭ１７着のカピリナ（牝５歳、美浦・田島）はスパーキングレディーＣ（７月８日・川崎、ダート１６００メートル）へ向かう。

◆ラジオＮＩＫＫＥＩ賞に登録していたサンブライト（牝３歳、美浦・鈴木慎）は７月５日の福島８Ｒ・１勝クラス（芝１８００メートル）に向かう。