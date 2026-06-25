「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

重賞初制覇を目指すケイアイセナが２４日、函館Ｗで順調な仕上がりをアピール。決して出世は早くなかったが、地道に地力をつけてきた。レジェンド武豊と８戦ぶりのタッグを組むディープインパクト産駒が、夏の北海道シリーズで大きく飛躍する。また、重賞２勝目を狙うデビットバローズは函館芝で軽快なフットワークを披露。２年前に大敗を喫したレースでリベンジを果たし、成長した姿を見せる。

得意の洋芝で悲願成就だ。ダービー卿ＣＴ１０着からの巻き返しを狙うケイアイセナは、函館Ｗで５Ｆ６７秒９−３８秒９−１２秒３。重たい馬場でもぶれないフォームで滑らかに加速した。騎乗した佐々木助手も「馬場は悪かったですが、手応えも反応も良かった。いい調子で送り出せそうです」と納得の仕上がりだ。

１８年ＮＨＫマイルＣを制した全兄ケイアイノーテックとは違い、初勝利は３歳５月と遅かったが、そこからは着実にステップアップを果たした。６歳にして初の北海道参戦だった昨年の巴賞でオープン初Ｖを飾ると、続く札幌記念でも４着に食い込んで高い洋芝適性を示した。２走前の小倉大賞典２着で重賞初連対を決めたように７歳でも衰えはない。「昔は力みが強かったですが、落ち着きが出て、御しやすくなったのが競馬につながっています」と精神面の成長を好走理由に挙げる。

前走は大敗したものの「マイルの距離や渋った馬場もあるし、何より気持ち良く先行できなかったのが響きました」と同助手。その上で「良馬場なら多少速いペースでも気持ち良く前に行ければ、いい競馬をしてくれると思います」と変わり身に期待する。

自身の重賞初Ｖ、そしてディープインパクト産駒１７年連続ＪＲＡ重賞制覇が懸かる一戦で手綱を託すのは、父の主戦でもあった武豊。「頼もしいですよね。３勝クラス（２４年大原Ｓ）を勝ってくれていますし、いいイメージもあると思いますから」。洋芝巧者のディープ産駒と、上半期でＧ１・２勝のレジェンド。衰えとは無縁の人馬が函館の名物重賞で主役を演じる。