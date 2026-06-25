北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）から1次リーグ第3節がスタート。B組でボスニア・ヘルツェゴビナがカタールに3-1で勝利し、この結果、今日時点の日本の決勝トーナメント進出決定はなくなった。ボスニア・ヘルツェゴビナ―カタール戦が引き分けになることが最低条件だった。

2試合終え、日本は勝ち点4でF組2位。25日（同26日）に行われるスウェーデン戦に敗れて組3位となっても、決勝T進出を視界に捉えている。48か国参加の今大会は全12組中、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。4つの組の3位チームが勝ち点3以下となった時点で、同4としている日本の突破が決まるのだ。

既にI組でセネガルとイラクが2試合終えて勝ち点0となっており、この組の3位が勝ち点3以下となることは確定。24日（同25日）は、B→C→A組の順に1次リーグ最終戦が行われる。B組でボスニア・ヘルツェゴビナ―カタール戦が引き分け、C組でブラジルが勝利、A組でメキシコが引き分け以上とすると、いずれの組も3位の勝ち点が3以下になる。

B、C、A組でこの結果となった場合、I組の状況も合わせると、日本は決勝T進出が決まる――という条件だったが、B組で勝ったボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点4で3位となり、満たさなかった。最短決定はスウェーデン戦当日となる。もちろん、スウェーデン戦に勝つか引き分ければ、2位以上となり、自力での突破が決まる。



（THE ANSWER編集部）