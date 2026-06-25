今年7月19日に創業40周年を迎えるラーメンレストラン「どうとんぼり神座」。7月1日から期間限定で、初めて「冷たいおいしいラーメン」を販売する。

冷たい麺メニューと聞けば、真っ先に「冷やし中華」を思い浮かべる人も多いはず。神座は創業40周年の節目に、新たな夏の定番を目指し、500回以上の試作を重ねて「冷たいおいしいラーメン」を完成させた。なぜ今回、冷やし中華ではなく、“冷たいラーメン”を選んだのか。商品開発に携わった理想実業マーケティング本部マーケティング部次長の小林沙弥さんに聞いた。

神座では今回、「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」（860円〜）のほか、「豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン」（1190円〜）、「炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン」（1260円〜）の計3種類を展開し、一部店舗を除く全国の店舗で販売する。



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ーーまず、中華のお店、ラーメン屋さんなどでは、普通なら「冷やし中華、始めました」だと思いますが……。「冷やし中華」を出そうというのはなかったのでしょうか。



【小林さん】 40周年の今年に限っては、その選択肢はなかったですね。なぜかというと、私たちの看板商品の「おいしいラーメン」は、やはりスープが主役。40周年で、「冷たいおいしいラーメン」と銘打つからには、そこのスープを主役にするべきだろうというところです。「冷やし中華」は、スープを飲むというのではなくて、麺と具をつけて食べるものなので。

（写真：ラジオ関西）

ーーラーメンの冷たいスープは濃くなりがちだと思われますが、そこの調整に苦労したのでは？



【小林さん】 そこは本当にこだわったというか、一番苦労したといっても過言ではないです。500回の試食というのも、もうそこに尽きるという感じでした。本当にわずかな差で塩味が変わってきますので。だいたいいつも、A・B・Cのパターンでどれが一番いいかみたいな形で試食を重ねていました。その差も本当にわずかなものを毎回出して、みんなで飲んで、こだわったという感じですね。夏は冬と違って、汗をかいて少し体が塩分を欲したりするものですので、夏ならではの最適なバランスは模索しました。

ーー氷を入れた形でスープを出すということで、氷のとける時間も考えられているようでした。しかも、家で作るような画一的な氷ではないですよね。



【小林さん】 氷が溶ける過程というのも含めて、味は調整しています。だいたいお客様がこれぐらいで食べきれるかな、じゃあ氷はこれぐらい溶けるかなみたいなところは、実際に食べながら適切な量を模索しました。あとは、私たちはラーメン屋さんなんですが、おもてなしやきれいな店舗空間にも非常にこだわっていますので、ロックアイスを使うことによる見た目の涼やかさもお客様に感じていただきたいというのは、一つありました。

「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」（写真：ラジオ関西）

ーー冷たいラーメンで使う生の白菜について、普段のあたたかいラーメンの白菜とは違った味わいで、いい意味で「漬物感」が出ているのが印象的ですが。



【小林さん】 通常のあたたかい「おいしいラーメン」は、スープと一緒に煮込むので、少しやわらかさだったり、甘みがより出たりするところがありますが、（「冷たいおいしいラーメン」は）夏に食べていただくものなので、歯ごたえのシャキシャキ感を通して食べ応えを表現しました。また、漬物感というか、少し塩味を意識しているところもあるので、そのあたりは冬と違った白菜の使い方として、そこも（開発）チームで一個、模索した点です。

ーーチャーシューも、あたたかいものとは使い分けされていますね。



【小林さん】 冷たいラーメン限定でチャーシューを炙らせていただいてます。この元はあたたかい「おいしいラーメン」で食べていただいているチャーシューですが、夏なので、より食欲がそそられるように香ばしく炙らせていただいてます。本当にスープが主役なので、冷たいものも、通常のものもそうですが、チャーシューがラーメンをちゃんと引き立てるような形で、全体の一品としてバランスが取れるようにというのは、私たちの全体的な開発方針としてあります。

ーー提供する際に、ゆず酢がついているが、一般的にはゆず胡椒の発想もあると思いましたが。



【小林さん】 それもバランスが一番かなと思います。通常、あたたかい商品であれば、ゆず胡椒であったり、あとは麻辣（マーラー）をそえてご提供することも多いのですが、夏なので、酸味のイメージ、酢をかけるイメージがすでにあると思われました。そこで楽しんでいただく、選択肢を広げるというところが意図となります。また、「ちょっと疲れたな」となったら「今回は豚しゃぶ（の冷たいラーメン）を食べよう」とか、あるときは「ノーマルを食べよう」、または「キムチをのせてみよう」など、いろんな楽しみ方を何回もしていただけるといいかなと思います。

ーーあたたかいラーメンと、冷たいラーメンを、同じラインで提供する難しさもあるのでは？



【小林さん】 商品は開発して終わりではなくて、お客様に完全な商品一杯をご提供するまでが、私たちにとっては「ご提供」なので。あたたかいラーメンと比べると、麺を締める作業だったり、もちろん氷を乗せる作業だったりも発生するので、そのあたりはきちんと社内で講習会を設けたりして、オペレーションに滞りがないように準備してきたというのもあります。

大阪市内の店舗で行われた試食会での調理の様子（写真：ラジオ関西）

ーー7月1日からの販売ですが、もっと早く出してもよかったのでは？



【小林さん】 そうですね（苦笑）。開発が超難関だったというのもあり、試行錯誤を繰り返すところもありましたので、この日になりました。今年は7月1日からですが、実際は6月から全然暑くなっていますので、もし今年たくさん皆さんに食べていただけたら、今後はもしかしたら少し早めにという話になるかなと思います。

ーー特に食べてほしいというターゲットは？



【小林さん】 あらゆる方に食べていただきたいですが、私たちは、普通のラーメン屋さんに比べると女性のお客様が多く、特に夏は夏休みもあり、お母様方に非常に負荷がかかるシーズンでもありますので、そういう大変なお母様方に来ていただけるとうれしいです。お子様と一緒に、ご家族で食べていただければと思います。また、この夏、「ちょっと疲れたからあれを食べに行こう」と来てもらえるとうれしいです。



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