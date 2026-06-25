水を飲もうとしたらびしょ濡れになってしまった猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で12.8万回以上再生され、「これはもう水浴び」「全身で水を感じてる」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫が蛇口から『普通に水を飲む』と思ったら…まさかすぎる光景】

ユニークな水の飲み方

TikTokアカウント『にゃん太とちぢみ』では、黒猫ちゃんのちょっと変わった日常のひとコマが紹介されています。

この日、飼い主さんが撮影したのは、黒猫ちゃんの独特な水の飲み方。どうやら普通とは少し違う方法で水を楽しむのだそうです。

台所の蛇口へやってきた黒猫ちゃん。流れる水をペロペロと飲むのかと思いきや、次の瞬間、なんと頭から水流へ突撃。あっという間に頭がびしょびしょになってしまいました。

それでも黒猫ちゃんはまったく気にする様子なし。そのまま背中まで大胆に濡らしながら、水を楽しんでいたのだとか。

気づけば水分補給ではなく、すっかり水遊び状態に。全身で水を満喫する黒猫ちゃんの姿に、思わず笑顔になってしまう投稿となっていました。

かごバッグにジャストフィット

ほかの投稿では、別の猫ちゃんの愛らしい姿も紹介されています。

この日、猫ちゃんは飼い主さんのかごバッグの中にすっぽり。まるで自分のために用意された場所かのように、ぴったりとおさまっていたのだそうです。

居心地が良いのか、かごバッグの中でのんびりとくつろぐ猫ちゃん。気持ちよさそうな表情からは、すっかりお気に入りの場所になっていることが伝わってきます。

小さな身体でバッグに収まる姿がなんとも愛らしく、見ているだけで癒される投稿となっていました。

窓の外が気になる

さらにほかの投稿では、2匹の猫ちゃんの仲良しな様子も紹介されています。

この日、2匹が夢中になっていたのは窓の外の景色。どうやら外にいる鳥の姿が気になって仕方がなかったのだそうです。

並んで窓の外を見つめながら、「ニャ…ニャ…」と小さな声で鳴く2匹。興奮しているのか、同じように尻尾をふりふり動かしていたのだとか。

まるで一緒にお話ししているような、息ぴったりの姿にほっこり。仲良しな2匹の関係性が伝わってくる、微笑ましい投稿となっていました。

冒頭の投稿には、「ここまで濡れる猫ちゃん初めて見た」「激しい水遊び可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、黒猫ちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

TikTokアカウント『にゃん太とちぢみ』では、2匹の猫ちゃんの日常を見ることができます。

猫ちゃんたち、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「にゃん太とちぢみ」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。