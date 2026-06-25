ただ一緒に居てくれるだけで日々を彩り、何ものにも代えがたい時間へと変えてくれる猫さんたち。とある家族の思い出の記録が、感動の嵐を巻き起こしています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で113万回再生を突破しており、「尊すぎて泣けてきちゃう」「かわいい子たちに囲まれて、幸せですね♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫たちと『家族になってからの日々』を振り返ったら…幸せあふれる光景】

とらまるくんと家族になって

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、宝物のような日々をぎゅぎゅっと詰め込んだメモリアル動画。約3年前の娘さんが3歳の時、茶トラの男の子「とらまる」くんが家族の一員となったのが始まりだったといいます。

当初からママさんにべったりとくっついてきたりと超甘えん坊さんで、赤ちゃんのようだったというとらまるくん。一方で、姉弟のような関係となった娘さんとは大好きなパンを巡り、微笑ましいバトルを度々繰り広げていたそうです。

ももまるちゃんと家族になって

やんちゃな弟だったとらまるくんも、いつしかキジトラの女の子「ももまる」ちゃんのお兄ちゃんに。しかし、不器用な性格がゆえに絡みが強く、怒られてしまうこともしばしば…。

とらまるくんと同じく甘えん坊さんへと成長し、娘さんとは種族を超えて親友になったというももまるちゃん。いつでも行動を共にしているそうで、身を任せて寄り添う姿からは絶大な信頼と愛情が！見ていて心が温かくなりますね。

ふたりがくれたもの

昨年にはなんと、一家に息子さんが誕生。ついにお姉ちゃんになったももまるちゃんは添い寝をしてあげるなど、早くも面倒見の良さを発揮していたそう。とらまるくんもすぐに仲良くなれたそうで、赤ちゃん同士気が合ったのかもしれません。そして、引っ越しを機に、ニャンズふたりの絆もますます深まったのだとか。

振り返るといつも家族の中心にいてくれたという、とらまるくんとももまるちゃん。「ふたりが幸せな景色をより素敵な景色に変えてくれた」と、とびきりの感謝を伝えるママさんなのでした。

投稿には「幸せ過ぎて泣けてきました」「自然と増えていっている幸せ♡素敵ですね」「とらとももち見てるといい家族に巡り会えたのがわかりますね」「見てるだけで、涙がこぼれます。幸福とはこういうことですね♡」「皆さんがいつまでも健やかに幸せでありますように！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんとももまるちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。とっても仲良しなニャンズとお子さんたちの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。