上田綺世がW杯で驚異の「9.6」…メッシを「超えとるやないか」 第2戦のベスト11に「納得の選出」
上田綺世の活躍ぶりに注目
森保一監督率いるサッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップのグループF第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。
この試合で2ゴールを決めたFW上田綺世が高評価を受け、クロアチアのデータサイト「Sofascore」が選ぶグループステージ第2節のベストイレブンに選出された。
上田はチュニジア戦にスタメン出場すると、前半31分に相手の股を抜く強烈ミドルでゴールを決め、後半24分にはMF伊東純也のゴールをアシスト。38分にも高打点ヘディングを決めて2ゴール1アシストの活躍を見せた。
そのなかで、データサイト「Sofascore」が選ぶグループステージ第2節のベストイレブンに上田が選出。FWリオネル・メッシやMFブルーノ・フェルナンデスらと肩を並べた。レーティングは「9.6」とされ、10点満点だったキュラソーGKエロイ・ロームに次ぐ、2番目の高評価となった。SNSでも「メッシ超えとるやないか」「さすがにすげえ」「やばすぎやろ」「日本のレベルが上がったことを物語ってるな」「得点王候補」「この調子で次も頼むぞ！」「納得の選出」など多くのコメントが寄せられ、上田の活躍ぶりに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）