「だってお金ないもん！貧乏なの？」1400円を立て替えて催促したら逆ギレ、友人に踏み倒され泣き寝入りした女性の怒り

貸したお金が返ってこないというのは、金額にかかわらず嫌なものだ。特に、それが友人同士の約束であればなおさらだろう。

投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護）は、高校生の頃に経験した友人との金銭トラブルを今でも覚えている。当時、友達と映画を見る約束をしており、前売り券の代金1400円を女性が立て替えていた。

しかし、いくら催促をしても相手は何かと理由をつけて返そうとせず、しびれを切らした女性はついに怒りを爆発させた。

逆ギレする友人から女性が学んだこと

女性が「いつもお金にだらしないの？馬鹿にするのもいい加減にしろ！」とキレたところ、返ってきたのは衝撃的な言葉だった。

「だってお金ないもん！貧乏なの？」

と逆ギレされ、結局1400円は返して貰えず泣き寝入りすることになったという。1400円をケチった上に貸してくれた相手を貧乏人扱いして踏み倒すとは、すごい神経だ。

この経験を経て、女性は社会人になった今でもお金の話や立て替えを要求してくる人への防衛策を講じるようになった。

「『私、お金ないから無理！』と言って嫌味や不機嫌になる人には距離を取るようになった」

あらかじめ先手を打って断ることで、タカリ気質のある人間を即行で回避しているわけだ。

「私、そこの○○が好きなんだよね」と言う人は危険？

さらに女性は、長年の経験から「お金にルーズな人間」の行動パターンを見抜く術を身につけたという。

「すぐ『奢って！！』や食べ物屋さんの前で待ち合わせの約束をするときに『私、そこの○○が好きなんだよね』とナゾをかける人はお金にルーズで自己中で性格が悪い」

回りくどいおねだりで他人のお金をあてにするタイプは、確かに関わらないほうが身のためだろう。一方で「額のお金をその場で返したりする人は仕事が出来、しっかり者が多い」とのことだ。

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