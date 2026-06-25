ダラス・スタジアムで前日会見が行われた

日本代表は現地時間6月25日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節のスウェーデンと対戦する。

スウェーデンのグレアム・ポッター監督は24日に同地で前日会見に出席。今大会を欠場した日本代表MF三笘薫について「どのチームも彼のような選手を欲しがるはず」と言及した。

ポッター監督はブライトンを指揮していた際に三笘を獲得。今大会は負傷により欠場となったが「私が見てきた彼の印象はポジティブなものしかありません。1対1の局面で彼は信じられないほどの強さを発揮します。現代サッカーにおいて守備組織を打開し、ディフェンダーを突破する能力は非常に重要であり、彼はそのダイナミックな起点になれる選手です」とブライトンでの共闘を振り返りながら、かつての教え子について言及した。

三笘が不在となった日本代表については「彼らは（三笘が不在でも）すでに解決策を見つけていると言えます。もちろん違うタイプの選手ですし、やり方はわずかに異なりますが、それでも機能させています。集団としてその解決策を見つけ出せる強さこそが、日本の素晴らしいところだと思います」と絶賛した。

「何度も言うように、彼らは長く一緒にやってきたチームであり、集団としての理解度が非常に高い。先ほどの現代サッカーに関する質問に戻りますが、私たちはどうしても個人の選手に目を奪われがちです。もちろん個人の力も重要ですが、サッカーはチームスポーツであり、日本はチームとしての戦いを非常に高いレベルで実践しています」

スウェーデンは初戦でチュニジアに5-1と大勝したが、第2戦のオランダ戦では1-5で大敗。現在、オランダ、日本に次ぐ3位に位置している。「日本はトップクラスの相手。W杯では日本はものすごいチームに勝ってきている。チャレンジになると思うが、そういう相手と対戦させてもらえるチャンスに感謝している」と対戦を心待ちにした。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）