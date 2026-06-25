「仕事が早いから手も口も出すな」ミスだらけの同僚をフォローしたら社員に止められた男性、即行で契約を打ち切った理由

同じ時期に入社した同僚が仕事のできないタイプだと、割を食うこともある。

投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収450万円）から、かつて「生産調達部の役員直属の管理業務」で派遣社員として就いていたときのエピソードが寄せられた。同日に自分を含めて、同じ部署に派遣が2人入社したという。

2人の業務内容は「フローの順の違いはあれど同じようなもの」だったが、もう一人の派遣は「覚える気がないのか要領が悪いのかミスだらけで仕事が遅い」という有り様だった。

男性は言われた内容をこなして「倍くらいやって、なおかつ相手のフォローで仕事も受けたりしていた」が、社員から信じられない言葉をかけられる。

「どれだけ残業してもこなします」発言にもドン引き

社員に言われたのが、「仕事が早いから手も口も出すな」という、何言ってんだと思うようなセリフだった。

親切心でカバーしていた側からすれば、完全に梯子を外された形だ。男性は「何言ってんだと思いながら手も口も出さず、ミスだらけの下流でうんざりして契約打ち切りにした」と、即行で見切りをつけた。

さらに、最後の部署会議でもおかしな発言を耳にしたという。残されたもう一人の派遣が「どれだけ残業してもこなします」と宣言したのだ。

しかし「バックオフィス部門が残業を増やしても会社の不利益にしかならない」のは明らかだ。根本的に考え方がおかしい人だったのだろう。男性は「その後どうなったかは知らない」と突き放す。

辞める時に、仲の良かった社員からは「頑張っちゃだめなんですよ」と言われたそうだ。男性は「親会社の仕事100％で努力しなくても黒字になる会社はだめですね」と切り捨てている。ぬるま湯組織では、真面目に頑張る方が馬鹿を見るということかもしれない。

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