フジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」最終回が２４日に放送された。１９９１年に大ヒットした「１０１回目のプロポーズ」の続編で、制作発表当初はネット上で否定的な反応も見られたが、回を追うごとに風向きは変わり、受け入れられていったように見える。この変化は単なる前作のパロディとしなかったことが一つの要因だろう。ＴＶｅｒのお気に入り登録者数も３７万と深夜ドラマとしては高数値。その裏には、制作側の本作に込めた熱い思いがあった。

１９９１年にフジテレビで放送された「１０１回−」は浅野温子と武田鉄矢がダブル主演し、事故死した婚約者を忘れられない矢吹薫（浅野）に、フラれてもあきらめずにアタックする冴えない中年男・星野達郎（武田）の不器用で純粋な恋物語。最終回視聴率は３６．７％という驚異的な数字を残し、“月９”を代表する名作として語り継がれている。一方、「１０２回目−」は、「１０１回目−」の最終回で結ばれた薫と達郎の娘、星野光（唐田えりか）が主人公。恋人・大月音（伊藤健太郎）と光に片思いする空野太陽（せいや）をめぐるヒューマンラブストーリーだ。

これまで数多の人気ドラマの続編が制作されたが、一作目を超えたと思わせる作品はいくつあっただろうか。名作となれば、世間の目はよりシビアになる。昨年９月に「１０２回目の―」の制作が発表されると、深夜帯ドラマにも関わらずネット上で話題となり、賛否両論が渦巻いた。伝説のドラマの再来に喜ぶ声があがった一方で、「名作はそっとしておいてほしい」という慎重な声もあった。

両作品の魅力は似て非なる主人公の描き方にある。「１０１回目−」の達郎は、１００回目のお見合いで薫と出会い、酷い扱いをされても最後まで愛を貫き通した。続編「１０２回目−」の太陽も、達郎と同じく９９回女性にフラれ続けてきた非モテ男。中盤まで光にイケメン婚約者がいることを知ってショックを受けながらも光に結婚を申し込み、断られても再びアプローチする設定だった。

ドラマ前半は２人とも同じようなキャラクターだったが、第６話で音が膵臓がんに侵されていたことが明らかになると様相が一変した。太陽は音から膵臓がんであることを告白され、自分本位な光への愛が献身的な愛に変わったのだ。余命宣告された音と光が楽しく過ごせるよう、その手伝いをすることを決意。音と光のリサイタル開催や遊園地デートを陰ながらサポートし実現させた。最後までアプローチし続けた「１０１回目−」の達郎との決定的な違いだった。そして、恋のライバルだった音との男同士の友情という前作になかったストーリーが加わった。

制作側の狙いはまさにここだった。脚本を担当した鈴木おさむ氏はＸで「６話からこそが、本当の『１０２回目のプロポーズ』だと思っています」と説明。「ここからが、このドラマで本当に描きたかった部分です」と、後半のストーリーがメインだと強調した。さらに「『１０１回目のプロポーズ』のパロディになってはならない。これはプロデューサーから何度も言われた言葉です。つい『１０１回目のプロポーズ』へのオマージュを入れたくなってしまうのですが、やり過ぎると、それはドラマではなくパロディになってしまう」ともつづった。前作の要素を入れて往年のファンを喜ばせながらも、引き継ぐのは最小限。リメイクで終わらせるのではなく、オリジナリティを追求した制作側の姿勢が「続編」を「別物」としたのだ。

そうした中、前作のオマージュを意識したシーンもあった。３５年前は、薫が達郎に「また人を好きになって、失うのが怖いの」と秘めていた思いを吐露し、それを聞いた達郎は、薫を安心させたい一心で自らトラックの前に飛び出し、あの有名な「僕は死にません！」を絶叫したが、続編では予想外のシーンで“再現”された。フラれて傷心の太陽が達郎からキャバクラへ誘われ、その道中で「シャキっとしろぉ！」と達郎に車道へ突き飛ばされた。トラックは急停車し、太陽は「大丈夫です！僕は死んでません！」と絶叫。微妙なアレンジにクスリとさせられた視聴者も多かっただろう。主題歌は前作に続きＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫAの「ＳＡＹ ＹＥＳ」。つらい展開が多くなればなるほど、胸に刺さった。最終回では、「１０１回−」の象徴の一つである“ナットの指輪”も登場した。

ストーリーの展開とともに、ネット上の反応も大きく変化した。「正直、最初はパロディかと思ってたけど、違ってました」「回を重ねるごとに良いドラマ」のコメントが見受けられた。同局では７月からドラマ「ＧＴＯ」が連ドラとしては２８年ぶりに復活し、映画界では１４年ぶりに織田裕二演じる青島俊作が主人公となる「踊る大捜査線 Ｎ．Ｅ．Ｗ．」（本広克行監督）が９月に公開予定。平成のリバイバル作品ブームが広がっている。（小林 静香）